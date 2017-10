Live-Ticker

12. Minute

Auch Piezckowski scheitert and Tatai.

12. Minute 4:7

Weber scheitert am Lübbecker Torwart Tatai und da erhöht Lübbecke auf 4:7.

11. Minute 4:6

Lübbecke legt wieder vor durch Remer.

10. Minute 4:5

Meschke setzt sich am Kreis durch und verkürzt zum 4:5.

10. Minute 3:5

Nach 3:0 haben die Leipziger den Faden verloren. Aus 3:0 macht Lübbecke ein 3:5.

8. Minute 3:5

Weber wirft neben das Tor und Krizkalla trifft den Pfosten. Lübbecke mit der Führung. Wieder Pfosten und Lübbecke erhöht auf 3:5.

8. Minute

Weber tritt an.

8. Minute

Siebenmeter für Leipzig.

6. Minute 3:3

Zettermann mit dem zweiten Treffer für Lübbecke. Und da macht Lübbecke den Ausgleich durch Gierak.

5. Minute 3:1

Semper im erweiterterten Gegenstoß. Erstes Tor für Lübbecke.

4. Minute 2:0

Abwehrchef Roschek trifft im Gegenstoß...

3. Minute 1:0

Toooor für Leipzig. Binder trifft im Gegenstoß.

1. Minute

Fehlwurf Lübbecke. Technischer Fehler Leipzig. Putera hält den Gegenstoß. Doch Krizkalla scheitert von Rechtsaußen.

1. Minute

Leipzig beginnt mit Putera im Tor. Semper für Rojewski.

Vor dem Spiel

Super Stimmung in der ARENA... Bei Leipzig sind alle dabei.

Vor dem Spiel

Es ist mal wieder Handball für Leipzig. Spektakel in der ARENA. Auf geht's ...

Vor dem Spiel

Nebenbei läuft noch Werbung für die Handballweltmeisterschaft der Frauen. Wo? In Deutschland und hier in Leipzig. Wann? Vom 01.-17. Dezember 2017.

Vor dem Spiel

Das Derby gibt es dann nicht nur im MDR Liveticker, sondern Live auf dem MDR. Schalten Sie rein! 15.10. 15 Uhr. MDR.

Vor dem Spiel

..., bevor es nächste Woche zum MDR Derby mit dem grossen SC Magdeburg in der GETEC ARENA kommt.

Vor dem Spiel

Leipzig belegt mit 10:6 Punkten einen hervorragenden 7. Platz in der Tabelle der DKB Bundesliga. Zwei weitere Punkte würden den Platz festigen...

Vor dem Spiel

Damit das so bleibt, hoffen wir auf einen starken SC DHfK und auf einen Heimsieg unserer Körperkulturellen.

Vor dem Spiel

... den Wiederaufstieg in die stärkste Handballliga der Welt geschafft. In der DKB Handballliga sind die Lübbecker jedoch noch ohne Punkt.

Vor dem Spiel

... geht es heute gegen das Schlusslicht in der Tabelle. TUS Lübbecke war letzte Saison noch Meister in der zweiten Bundesliga und hat souverän ...

Vor dem Spiel

Es ist mal wieder so weit. Spektakel in der ARENA in Leipzig. Nach dem Herzschlagfinale am Donnerstag mit der 30:31 Niederlage gegen Berlin...

Vor dem Spiel

Hallo und herzlich willkommen zum achten Spieltag der Handball- Bundesliga. Im zweiten Spiel innerhalb von drei Tagen empfängt DHfK den TUS Lübecke.