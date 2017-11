Vor dem Spiel

RB-Trainer Hasenhüttl hat Respekt vor der großen Euphorie bei 96. Er will vor allem Standardgegentore vermeiden.

Hannover? Die legten einen sensationellen Saisonstart hin, gerieten dann kurz außer Tritt, schlugen aber zuletzt Dortmund 4:2.

In der Liga ist RB allerdings das beste Team der letzten fünf Spieltage. Da gab es vier Siege.

RB hat zuletzt drei Partien in Folge verloren: Im Pokal und in der Liga gegen Bayern, in der Champions League beim FC Porto.

Helfen die Bayern, dann kann der Gewinner dieser Partie sogar auf Rang 2 klettern.

Denn im Schatten des Topspiels Bayern gegen Dortmund steigt in Leipzig ein echtes Verfolgerduell: Dritter gegen Vierter.

Vizemeister gegen Aufsteiger: Das klingt nach einer klaren Sache. Ist es aber ganz und gar nicht.

Hallo und herzlich willkommen zum Bundesliga-Spiel von RB Leipzig gegen Hannover 96.