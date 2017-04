Es dauerte bis zur 24. Minute, bis es zum ersten Mal richtig gefährlich wurde. Nach einem langen Pass aus der eigenen Hälfte der Halberstädter verlängerte Bell per Kopf auf Patrik Twardzik, der den Ball perfekt mit links mitnahm, aus zehn Metern mit rechts über die Kugel semmelte - kläglich vergeben. Chemie spielte gut mit, es dauerte aber bis zur 38. Minute, bis die Mannschaft von Dietmar Demuth richtig gefährlich wurde. Tim Bunge kam im Strafraum an den Ball und versuchte ihn von links auf 13-Tore-Mann Tommy Kind zu passen, doch Halberstadts Schlussmann Guderitz verhinderte dies. In der Nachspielzeit brachte Germanias Boltze eine Ecke in den Strafraum - Lachheb setzte sich im Kopfball aus fünf Metern durch und traf den rechten Pfosten.

Zweite Halbzeit - gleiches Bild

Beide Teams starteten zunächst unverändert in den zweiten Durchgang. Und wieder war es die Germania, die als zuerst gefährlich wurde. Hübner schickte Wedemann, dieser setzte sich mit einer Finte 15 Meter vor dem Tor durch, doch anstatt zu schießen, legte er eher ungewollt wieder an den 16-Meter-Raum zurück, wo niemand mitgelaufen war. In der Folge war zu spüren, dass Halberstadt gewinnen wollte. Die Mannschaft von Trainer Andreas Petersen hatte mehr Spielanteile und mehrere Halbchancen. Es dauerte bis zur 77. Minute, ehe es mal wieder gefährlich wurde. Dustin Messing bekam den Ball am rechten Strafraumeck, schloss aus 15 Metern auf lange Eck, doch rund einen Meter am linken Pfosten vorbei. Es war umkämpft in Halberstadt. Bildrechte: Picture Point

Plätschern am Ende

Die Begegnung plätscherte dahin, ehe der eingewechselte Andy Müller sechs Meter vor dem Tor an den Ball kam, doch sein Versuch wurde gerade noch zur Ecke geklärt. Halberstadt besann sich nochmal auf die zwei Punkte Rückstand in der Tabelle und entwickelte kurzfristig Druck. Doch spielerisch reichten die Mittel nicht, um Chemie in Bedrängnis zu bringen. Der Schiedsrichter beendete nach genau 90 Minuten das Spiel. So intensiv die Partie, so intensiv waren auch die Diskussionen der Spieler danach. Insgesamt war es ein verdientes Remis.

Nun liegt die Hoffnung auf den Schultern von Carl Zeiss Jena. Falls die Thüringer aufsteigen und kein Verein aus der 3. Liga in die Regionalliga Nordost absteigt, kann auch noch der Tabellenzweite aufsteigen.

rr