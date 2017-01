Bundesliga - RB Leipzig

Die Spieler von RB Leipzig mussten als erstes Leistungstest absolvieren, bevor es ins Trainingslager geht. Bildrechte: RB Leipzig

RB Leipzig startet mit der Vorbereitung auf die erste Bundesliga-Rückrunde der Vereinsgeschichte. Für die Vorbereitung bleiben Trainer Ralph Hasenhüttl und seinen Spielern bis zum ersten Spiel keine drei Wochen. Nach den Leistungstests am Dienstag, hinter verschlossenen Türen, im Trainingszentrum in Leipzig, bereit sich die Mannschaft ab Mittwoch in Portugal auf die Rückrunde und das letzte Hinrundenspiel gegen die Eintracht aus Frankfurt vor. Zum ersten Test kommt es bereits am Samstag gegen den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam. In Lagos an der Algarve wird der Verein bis zum 12. Januar bleiben. Einen Tag vor der Rückkehr nach Deutschland ist eine weitere Partie angesetzt, der Gegner steht noch nicht fest. Am 15. Januar absolviert RB in Leipzig gegen den schottischen Kult-Club Glasgow Rangers den letzten Test vor dem Wiederbeginn der Bundesliga.

2. Bundesliga - SG Dynamo Dresden

Bildrechte: SG Dynamo Dresden

Die Profis der SG Dynamo Dresden haben am Dienstag mit der Vorbereitung auf die Rückrunde der 2. Bundesliga begonnen. Cheftrainer Uwe Neuhaus versammelte seine Mannschaft morgens um 9.45 Uhr aufgrund der Witterungsbedingungen im DDV-Stadion. Zuvor absolvierte der Aufsteiger unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Stabilisationstraining. Kapitän Marco Hartmann und Niklas Landgraf fehlen noch auf unbestimmte Zeit wegen einem Infekt, die Rückkehr von Marc Wachs ist nach der Schussverletzung während eines Raubüberfalls noch ungewiss. Patrick Wiegers und Guilano Modica steigen am Mittwoch wieder ins Training ein. Mit an Bord war dagegen Neuzugang Marcos Alvarez. Der 25-jährige Deutsch-Spanier hatte am Montag einen Laktattest absolviert. Am Samstag testet Dresden bei Carl Zeiss Jena, ehe das Team am 13. Januar in ein neuntätiges Trainingslager ins spanische Marbella reist. Am 29. Januar beginnt für die Dynamos die Rückrunde mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg.

3. Liga - Hallescher FC

Für die Profis vom Halleschen FC startet in Vorbereitung mit einem Kurz-Trainingslager. Bildrechte: Hallescher FC

Ganz früh am Tag begann für die Kicker des Halleschen FC der Trainingsauftakt ins Jahr. Für die Mannschaft ging es ins Kurzcamp ins thüringische Finsterbergen. Stefan Kleineheismann durfte beim Wiedersehen über die meisten Glückwünsche freuen. Der Abwehrchef hat die Urlaubstage genutzt und seine bisherige Lebensgefährtin geheiratet. Aber nicht alle Nachrichten waren für Trainer Rico Schmitt erfreulich. Martin Röser und Sascha Pfeffer plagten sich mit Infekten und konnten die Fahrt nicht antreten. Beide sollen später ins Trainingslager nach Spanien mitreisen. Zwar stehen Kondition, Athletik und Teambuilding im Vordergrund, doch soll der Spaß nicht zu kurz kommen. Das Lager soll im Jugendherbergsstil abgehalten werden und eher Doppelstockbetten als Wellnessoasen beinhalten. Am Sonntag steigt das erste und einzige Testspiel gegen Hertha BSC II, ehe es am Montag für acht Tage nach Spanien geht. Nach der Rückkehr folgt am 21. Januar das Landespokalspiel gegen den SV 1890 Westerhausen im Erdgas-Sportpark.

Regionalliga - 1. FC Lokomotive Leipzig

Die Spieler um Trainer Heiko Scholz starten in Probstheida in die Vorbereitung auf Rückrunde. Bildrechte: 1. FC Lokomotive Leipzig

Knapp 14 Tage hatten die Spieler des 1. FC Lokomotive Leipzig Zeit sich zu entspannen. Dienstag Nachmittag begann in Probstheida die Vorbereitung für das neue Jahr. Trainer Heiko Scholz musste auf insgesamt fünf Akteure verzichten: Nils Gottschick und Christopher Schulz fehlten erkrankt, Pascal Ibold, Steven Heßler und Steffen Fritzsch kurieren noch ihre Verletzungen aus. Kapitän Markus Krug dagegen war dabei. Er hat seine Sprunggelenksverletzung auskuriert, verbrachte seine Flitterwochen auf den Malediven und stieg auskuriert und braungebrannt wieder ins Training ein. Am 5. Januar nimmt die Mannschaft am Ur-Krostitzer Masters 2017 teil. Einen Tag später folgt der Halplus-Cup in Halle und am Sonnabend, den 7. Januar, treffen die Leipziger in einem Testspiel im Sportpark Camillo Ugi auf die Kickers Markkleeberg.