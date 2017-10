Dann die Schlüsselszene der Partie: Arjen Robben lief Richtung Tor, legte sich den Ball recht weit vor und Orban foulte ihn als letzter Mann an der Strafraumgrenze. Schiedsrichter Daniel Siebert bemühte den Videobeweis, anschließend gab er Rot und Freistoß (13.). Vergangenes Jahr hatte Emil Forsberg in der ersten Hälfte in München glatt Rot gesehen, am vergangenen Mittwoch war Naby Keita mit Gelb-Rot vorzeitig unter die Dusche geschickt worden.

Bayern dominieren in Überzahl

Der Niederländer Robben zündete kurz darauf über rechts den Turbo, legte zu James Rodriguez und der Kolumbianer vollendete aus zehn Metern - 0:1 (19.). Peter Gulacsi rettete mehrfach (13./24./25.), doch in der 38. Minute war auch der Ungar machtlos. Martinez spielte genau in die Schnittstelle und Torjäger Lewandowski vollendete aus 16 Metern ins rechte untere Eck - 0:2 (38.). Dabei verletzte sich der Pole am Oberschenkel und wurde von Vidal ersetzt.

Ereignisarme zweite Hälfte

Nach dem Seitenwechsel verwalteten die Gastgeber ihre Führung und wurden nur noch punktuell gefährlich. David Alaba traf das Außennetz (49.). Robben (58./71.) und erneut Alaba (60.) scheiterten, Coach Jupp Heynckes war wenig amüsiert. Bruma war Sekunden nach Wiederanpfiff mit dem ersten Schuss aufs Tor von Sven Ulreich zur Stelle (46.). Beide Teams schienen mit zunehmender Spieldauer ihre Kräfte für die Champions-League-Aufgaben am Dienstag (München bei Celtic) und Mittwoch (RB in Porto) zu schonen. Mit dem siebten Saisonsieg erobern die Bayern erstmals in dieser Spielzeit die Tabellenspitze, RB Leipzig bleibt auf dem dritten Rang. In den Schlussminuten musste Keita mit einer Knöchelverletzung vom Feld (85.) und RB kickte nur noch mit neun Mann, da alle drei Wechsel bereits getätigt waren.

Das sagten die Trainer:

