Fußball | Bundesliga Vierter Anlauf, Bayern zu schlagen - Hasenhüttl "freut sich tierisch"

10. Spieltag

Wenige Tage nach dem Aus im DFB-Pokal kann sich RB Leipzig in der Bundesliga beim FC Bayern revanchieren. RBL-Cheftrainer Ralph Hasenhüttl sagte vor der Partie am Sonnabend (18:30 Uhr) in München: "Das letzte Spiel hat so viel Spaß gemacht. Wir freuen uns schon tierisch auf die nächste Begegnung mit den Bayern."