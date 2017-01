Die Frankfurter steckten mit Rückstand und einem Mann weniger natürlich ziemlich in der Patsche. Und nur ihrem neuen Keeper hatten es die Hessen zu verdanken, dass sie nach einer Viertelstunde nicht schon uneinholbar zurücklagen. Erst hielt Lindner aus drei Metern einen Schuss von Yussuf Poulsen (10.), drei Minuten später gab es fast eine Kopie dieser Möglichkeit, nur dass diesmal Werner am Eintracht-Tormann scheiterte.

In der zweiten Hälfte ergab sich dann der Klassiker: Leipzig musste nicht mehr und Frankfurt konnte nicht. Bis zum 3:0 durch ein Slapstick-Eigentor von Eintrachts Jesus Vallejo nach einem Kuddelmuddel (67.) passierte so gut wie gar nichts. Keita hatte noch einmal eine große Möglichkeit in der 74. Minute, zog allerdings am linken Pfosten vorbei. Die Partie plätscherte ihrem Ende entgegen, bis beim Schlusspfiff etwas Hektik aufkam. Der eingewechselte Davie Selke hatte einen Treffer erzielt, Aytekin dem Tor wegen eines angeblichen Stürmerfouls jedoch die Anerkennung verwehrt.