Eine Minute später der nächste Schock für die Leipziger. Nach einem rüden Foul an Lahm sah Forsberg die Rote Karte. Im Anschluss nahm der Rekordmeister das Tempo etwas heraus, blieb aber mit schnellen Angriffen brandgefährlich. So auch in der 44. Minute, als Costa frei im Strafraum vor Gulasci auftauchte und der RB-Schlussmann den Brasilianer zu Fall brachte (44.). Den fälligen Elfer verwandelte Lewandowski sicher zum 3:0-Pausenstand (45.).

In der zweiten Hälfte kam bei den Leipzigern Dominik Kaiser für Keita in die Partie. Bei den Bayern blieb Robben in der Kabine. Für ihn durfte Flügelflitzer Ribery ran. Der Franzose legte in der 65. Minute mustergültig für Lewandowski auf, der jedoch den Ball über das RB-Tor lupfte. Leipzig war derweil weiter um Schadensbegrenzung bemüht und verlagerte sein Spiel in die Defensive. In dieser Phase hatten die Gäste lediglich 18 Prozent Ballbesitz. Bayern ließ dagegen den Ball in den eigenen Reihen laufen und machte nicht mehr als nötig. Ab und an kam war auch eine gefährliche Aktion dabei, wie in der 79. Minute, als ein 14-Meter-Schuss von Juan Bernat gerade noch geblockt werden konnte. Sieben Minuten später hatte RB erneut Glück, als Ribery nur die Latte traf. Leipzig konnte letztlich froh sein, dass es beim 0:3 blieb.