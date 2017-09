Auch nach der Pause blieb es bei der optischen Überlegenheit der Hausherren. Werner, dessen Schuss knapp vorbei rutschte (52.), und Marcel Halstenberg per Kopf (59.) waren nah am erneuten Führungstreffer. In der letzten halben Stunde sollte der für den zuletzt kranken Forsberg eingewechselte Kevin Kampl noch einmal für frische Impulse sorgen, zumal sich Monaco zunehmend mit dem Remis einzurichten schien. Viel aber gelang den Leipzigern in der Offensive nicht mehr, auch wenn sie bis zum Schluss den Weg nach vorn suchten. Die letzte Chance hatte der für Poulsen gekommene Jean-Kevin Augustin, der aus Nahdistanz an Monaco-Keeper Diego Benaglio scheiterte (82.).



Ihr zweites Spiel in der Gruppe G bestreitet die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl am 26. September bei Besiktas Istanbul