Beide Mannschaften setzten in der Anfangsphase auf Tempo. Dabei waren die Dortmunder und RBL etwa 25 Minuten auf Augenhöhe. Mit vielen taktischen Fouls fand die Elf von BVB-Trainer Thomas Tuchel das richtige Mittel gegen die Leipziger Konter. Der ehemalige Dortmunder Marcel Halstenberg und Naby Keita, der im Hinspiel das Siegtor erzielt hatte, kamen zu vielen Ballaktionen – so richtig Platz hatten sie aber nicht.

Nach der Pause kam Leipzig mutig auf den Rasen zurück. Davie Selke, der für den grippeerkrankten Timo Werner in die Startelf gerückt war, vergab mehrfach aus aussichtsreicher Position. Er war allerdings nicht der Einzige: Dortmunds Marco Reus hatte zweimal Platz, schoss aber freistehend erst rechts und später links am Tor vorbei. Aubameyang scheiterte zudem mit einem etwas zu lässigen Schuss an RBL-Schlussmann Gulácsi.

In der Schlussphase startete die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl immer wieder verheißungsvolle Angriffe. Der letzte Pass kam aber nicht an. Außer beim Pass des eingewechselten Oliver Burke auf den ebenfalls in Hälfte zwei ins Spiel gekommenen Federico Palacios. Der stand in der Nachspielzeit knapp im Abseits. Sein Tor, das einen Punkt bedeutet hätte, zählte somit nicht. Die Niederlage war etwas bitter. Zudem sah Marvin Compper seine fünfte Gelbe Karte. Damit muss der Innenverteidiger beim Heimspiel gegen den Hamburger SV von der Tribüne aus zusehen.