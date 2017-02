Gladbach hat in einer temporeichen Partie die erste Großchance. Stefan Ilsanker, der seinen 50. Pflichtspieleinsatz im RBL-Trikot absolviert, stolpert und verliert den Ball an Thorgan Hazard. Der Belgier zieht in den Strafraum und trifft das Außennetz.

Die Gladbacher Fans beenden nach 19 Minuten, in Anlehnung an das Gründungsjahr 1900, ihren stillen Protest und bringen den Borussia Park zum Kochen. Nun erscheinen auch geschmacklose Banner auf der Tribüne: „Wir verurteilen jeden geworfenen Stein, der euch Kunden nicht getroffen hat“, ist dort in Anspielung an die Ausschreitungen vor zwei Wochen in Dortmund zu lesen.