+++ Drei Spiele Sperre für Forsberg +++

Forsberg traf Lahm von hinten. Bildrechte: IMAGO 22.12./14:30 Uhr: Das DFB-Sportgericht hat RB Leipzigs Offensivkraft Emil Forsberg für drei Bundesliga-Spiele gesperrt. Damit fehlt der 25 Jahre alte Schwede bei den Heimspielen gegen Eintracht Frankfurt und Hoffenheim sowie beim Auswärtsspiel in Dortmund. Forsberg hatte am Mittwoch beim FC Bayern nach einem groben Foul an Philipp Lahm die Rote Karte gesehen. RB Leipzig hat dem Urteil zugestimmt. Es ist deswegen bereits rechtskräftig.

+++ Trainingsauftakt bei RB am 3. Januar +++

22.12./11:31 Uhr: RB Leipzig steigt am 3. Januar in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in der Bundesliga ein. Das teilte der Tabellenzweite am Donnerstag auf seiner Homepage mit. Am 4. Januar wird die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl ins Trainingslager nach Lagos in Portugal fliegen, das bis zum 12. Januar geht. Am 15. Januar steht ein Test gegen die Glasgow Rangers aus Schottland in der Red-Bull-Arena an.

+++ Weiter Bangen um Keita und Halstenberg +++

Bildrechte: Picture Point 21.12./10:57 Uhr: RB Leipzig muss vor dem Hit am Mittwoch bei den Bayern mehr denn je um die Mittelfeldspieler Naby Keita und Marcel Halstenberg bangen. Die "Leipziger Volkszeitung" meldet, dass die Chancen auf den Einsatz des Duos aber nur "vager Natur" sind. Die Team flog am Dienstagnachmittag nach München ein und checkte im riesigen Westin-Hotel (früher das Arabella Sheraton) ein.

+++ Rangnick spricht sich für aktuelles Stadion aus +++

19.12./16:40 Uhr: RB-Sportdirektor Ralf Rangnick hat sich in der Stadionfrage für den Verbleib von RB Leipzig in der Red-Bull-Arena ausgesprochen. Ein neues Stadion sei nicht unbedingt das, "was wir uns alle wünschen", erklärte Rangnick am Montag auf einer Pressekonferenz zum Bundesliga-Spitzenspiel beim FC Bayern. "Ich finde das Stadion dort, wo es jetzt liegt, fantastisch", betonte Rangnick. Er unterstrich die Anbindung des ehemaligen WM-Stadions an die Stadt. Vom Hauptbahnhof in Leipzig sei es ein etwa 20-minütiger Fußweg zur Arena. Zudem gefalle dem Sportdirektor, dass man vom Trainingszentrum auf der gegenüberliegenden Seite des Elsterbeckens auf das Stadion blicken könne. So hätten die Nachwuchsspieler ihr Ziel immer vor Augen. Seit längerer Zeit wird auch spekuliert, dass RBL ein neues Stadion bauen könnte. RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff lässt seit einiger Zeit prüfen, welche der Varianten am geeignetsten ist. RB-Sportdirektor Ralf Rangnick Bildrechte: Dirk Hofmeister

+++ Aues Hertner erleidet Muskelfaserriss +++

Abwehrspieler Sebastian Hertner von Erzgebirge Aue hat am Freitag einen Muskelfaserriss am rechten Oberschenkel erlitten. Dies teilte der Vorletzte am Sonnabend mit. Der 25-Jährige war in der 42. Minute des letzten Hinrundenspiels gegen Fortuna Düsseldorf (0:0) verletzt ausgewechselt worden.

+++ RBL und Demme verlängern Vertrag +++