Nach Pfiffen im WM-Qualifikationsspiel der DFB-Auswahl gegen San Marino (7:0) hat Angreifer Timo Werner Rückendeckung von Bundestrainer Joachim Löw bekommen.

Löw: "Das ist nicht in Ordnung"

"Ein Nationalspieler, der am Anfang seiner Karriere steht und in der Bundesliga 21 Tore erzielt hat, der darf nicht ausgepfiffen werden, das ist nicht in Ordnung" , reagierte Löw mit Unverständnis auf die Buh-Rufe des Nürnberger Publikums bei der Einwechslung des Leipzigers. "Es gab mal eine Schwalbe, er hat einen Fehler gemacht, den hat er zugegeben. Aber das ist ein sehr, sehr junger Spieler."

Schwalbe im Dezember - Pfiffe im Juni

Sturmkollege Wagner: "Unverschämtheit"

Werner in Nürnberg am Ball. Bildrechte: dpa Werner reagierte nach dem Spiel sauer: "Monate-, jahrelang wurden Schwalben gemacht. Bei mir wird es aufgebauscht, nur weil ich bei RB spiele." Wie Löw verteidigte auch Werners Sturmkollege Sandro Wagner den Leipziger: „ "Unverschämtheit, dass man ihn auspfeift, was soll das? Das ist überflüssig" , sagte der 29-jährige Hoffenheimer und lobte die Qualitäten seines Kontrahenten im Angriff. "Er ist ein unglaublich talentierter Spieler, ich habe noch nie in dem Alter einen so guten Stürmer gesehen, es ist doch toll für uns Deutsche, dass wir so einen tollen Stürmer haben."

Demme feiert Debüt

Erster Auftritt im Nationaltrikot: Demme (Mitte). Bildrechte: dpa Neben Werner, der in Nürnberg sein zweites Länderspiel bestritt, durfte gegen San Marino übrigens noch ein zweiter RB-Leipzig-Spieler ran. Diego Demme feierte mit seiner Einwechslung in der 76. Minute sein Debüt im schwarz-weißen Nationalmannschaftstrikot - ohne Pfiffe. Entsprechend freudig war der 25-Jährige nach dem Spiel: "Ich freue mich riesig, dass es heute geklappt hat mit meinem Debüt. Ich bin einfach nur glücklich."

Über dieses Thema berichtete "MDR aktuell" MDR HÖRFUNK | 11.06.2017 | 9:40 Uhr