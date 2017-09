Leipzig sieht keinen Stich - Babel trifft

Vor 41.000 Zuschauern taten sich die Leipziger in den Anfangsminuten richtig schwer. Gegen die druckvoll agierenden Gastgeber bekam RB überhaupt keinen Zugriff und musste sich zumeist mit Fouls behelfen. Nach acht Minuten kassierte Willi Orban die erste Gelbe Karte nach einem Foul an Cenk Tosun. Der frühere Spieler von Eintracht Frankfurt passte fünf Minuten später ungestört von der linken Seite in den Strafraum zum Ex-Hoffenheimer Ryan Babel, der Keeper Peter Gulasci mit einem satten Schuss aus 13 Metern keine Chance ließ.

RB konnte sich im Anschluss etwas befreien. Den ersten Tor-Abschluss gab es in der 20. Minute, als Keita einen Schuss aus der zweiten Reihe klar am Tor vorbeischoss. Statt in der Offensive fiel der Leipziger, der ebenfalls bereits in der 16. Minute Gelb gesehen hatte, jedoch immer wieder durch Fouls auf und war stark Gelb-Rot gefährdet.

Werner muss raus - Istanbul erhöht

Doch Keita ging nicht vorzeitig in die Kabine, denn nach 32 Minuten musste überraschend Timo Werner mit Kreislaufproblemen vorzeitig aus dem Spiel. Für ihn kam Klostermann. Als sich das Spiel aus Leipziger Sicht etwas beruhigt hatte, gab es in der 43. Minute die nächste kalte Dusche für die Mitteldeutschen. Dabei landete eine Außenrist-Flanke von der rechten Seite bei Anderson Talisca, der schneller als Stefan Ilsanker am Ball war und aus Nahdistanz zum 2:0 Pausenstand für die Türken einköpfte. Talisca erzielt den Treffer zum 2:0 für Istanbul. Bildrechte: Picture Point

RB wie ausgewechselt - Chancen im Minutentakt

Die zweite Halbzeit, in der Kevin Kampl für Orban ran durfte, begann für die Hasenhüttl-Elf verheißungsvoll mit einem Schuss von Emil Forsberg, der nur knapp über das Besiktas-Gehäuse ging (48.). Vier Minuten später scheiterte Marcel Sabitzer mit einem Schuss aus halbrechter Position am glänzend reagierenden Istanbuler Keeper Fabri (52.). Auch in der 58. Minute fand der Österreicher mit einem erneut starken Schuss wiederum im türkischen Schlussmann seinen Meister.

Die Lichter gehen aus

Leipzig dominierte nun die Partie. Doch nach knapp einer Stunde wurde es trotz der lichten RB-Momente düster, denn die Flutlichtanlage gab teilweise ihren Geist auf und die Partie musste für ca. zehn Minuten unterbrochen werden.

Leipzig dominiert und hat Pech