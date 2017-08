Berlin war auch das mit 8.600 Gästefans am besten besuchte Auswärtsspiel der RB-Anhänger. Im Schnitt fuhren 2,635 Leipzig-Anhänger zu den Gastauftritten. In der Bundesliga belegt man damit Rang neun. Den 2015 von Sportdirektor Ralf Rangnick prognostizierten 3. Platz ("Ich bin überzeugt, dass Leipzig, was Auswärtsspiele angeht, nach Schalke und Dortmund wahrscheinlich die größte Zahl an Fans mitbringen würde.") verfehlt man damit zwar klar, allerdings hatten auch zehn Vereine eine kürzere Anreise was die Autobahn-Kilometer betrifft.