Der Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte Christian Helbich freut sich über die Wiederaufnahme der Gespräche zwischen Fans und dem DFB. "Wir hatten im Juni ein Treffen mit Grindel und haben auch auf die Probleme und die Unerlässlichkeit eines Dialoges hingewiesen", sagte Helbich dem MDR. Doch er schränke auch ein: "Man muss vorsichtig sein, darf nichts glorifizieren. Wir sind am Anfang einer Debatte. Wir haben ein schwer beschädigtes Verhältnis zwischen Fans und den Verbänden." Gerade die Kollektivstrafen hinterließen bei den Fans ein Ohnmachtsgefühl. Teilweise würden zudem Beleidigungen höchst unterschiedlich bestraft. "Der Fan muss wissen, was verboten ist und was nicht. Teilweise gibt es für Sprechchöre und Banner harte Strafen, teilweise gar keine." Der jetzige Vorstoß von DFB-Präsident Grindel sei ja nur eine Anregung, keine Weisung. "Ich bin sehr gespannt, ob es sich in den Urteilen der Sportgerichtsbarkeit niederschlagen wird.“