Der erst 2009 gegründete Verein hat keine große Tradition vorzuweisen, aber dennoch eine Vielzahl emotionaler Momente durchlebt. Aufstiege, verpasste Aufstiege, Siege, Niederlagen, Anfeindungen und eine ständig wachsende Fanschar. In der langen Nacht widmen wir uns zunächst dem aktuellen Geschehen: MDR-Moderatorin Stephanie Müller-Spirra hat in einem rund 90-minütigen Talk Sportdirektor und Aufstiegsmacher Ralf Rangnick, RB-Trainer Ralph Hasenhüttl sowie die beiden Stammspieler Diego Demme und Yussuf Poulsen zu Gast.

RB-Trainer Ralph Hasenhüttl. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

In der Gesprächsrunde lösen wir auf, was Diego Demme mit seinem verloren Zahn angestellt hat, in welcher Sprache Yussuf Poulsen träumt, ob Ralf Hasenhüttl ein Fahrradrowdy ist und welche spezielle Beziehung es zwischen Ralf Rangnick und den Wasserflaschen beim Training gibt. Rangnick erzählt, warum er erste Offerten von Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz zunächst ablehnte, Poulsen und Demme berichten, warum sie in die 3. Liga wechselten. Es gibt Ernährungstipps von Diego Demme, Ralph Hasenhüttl spricht über seinen (noch ausstehenden) Einstand in Leipzig und die sportlichen Ambitionen in der kommenden Saison.