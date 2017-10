Die Experten hatten ein Duell voller Tempo prophezeit - und diesem Ruf wurde die Begegnung auch sofort gerecht. RB ging vorne sofort drauf, so wurde Dortmund in dieser Bundesliga-Saison noch nicht in Bedrängnis gebracht. Kurioserweise ging aber Dortmund in Führung, weil Ilsanker den Ball gegen Aubameyang vertändelte: Der Gabuner zog links auf und davon und traf ins Eck (4.). Aus dem Rückstand machte sich Leipzig nichts. BVB-Keeper Bürki rettete mit Fußabwehr gegen Augustin (7.). Drei Minuten später war es soweit: Nach einem Kampl-Freistoß bediente Halstenberg in der Mitte Sabitzer, der vor Bürki und Götze einköpfte. Es ging weiter hin und her, RB hatte die bessere Spielanlage, der BVB mehr Chancen. Leipzigs Torhüter Gulacsi rettete gegen Aubameyang, Sahin verzog knapp. Dann zog Bruma links auf und davon, bediente von der Grundlinie Poulsen, und schon stand es 1:2 (26.). Dortmund musste sich vom Rückstand erholen, die Sachsen spielten das Stadion regelrecht leise. Erst in Minute 40 gab es die erste richtige Kombination der Gastgeber, aber Yarmolenko verzog aus 16 Metern nach Vorarbeit von Weltmeister Götze.

Ersatz-Kapitän Marcel Sabitzer trifft per Kopf zum 1:1 Bildrechte: Picture Point