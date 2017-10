RB-Trainer Ralph Hasenhüttl sieht eine anspruchsvolle Aufgabe: "Wir fahren in ein Stadion, in dem seit zwei Jahren in der Liga keine deutsche Mannschaft gewonnen hat. Auf internationaler Ebene hat man diese Saison allerdings gesehen, dass man auch in Dortmund gewinnen kann. Ich sehe uns am Samstag nicht chancenlos. Es ist eine sehr reizvolle Aufgabe und große Herausforderung an der wir weiter wachsen werden."