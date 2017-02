Dabei gingen die Thüringerinnen im Nachholspiel vor 536 Zuschauern gegen den aktuellen Pokalsieger nach einer torlosen ersten Halbzeit kurz nach Wiederanpfiff durch Lucie Vonkova in Führung (47.). Ein Doppelschlag von Nilla Fischer (61./65.) drehte die Partie dann zu Gunsten der Gäste.



Damit steckt der USV weiter im Tabellenkeller fest. In elf Spielen gab es nur zwei Siege und neun Niederlagen. So belegt das Team von Katja Greulich weiterhin den drittletzten Platz. Nur wegen der besseren Tordifferenz ist es nicht ein Abstiegsrang.