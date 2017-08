Auf dem Stand von 2011

Matthias Stein Bildrechte: IMAGO Matthias Stein, Leiter des Fanprojektes in Jena, kann sich noch gut an die Zeit vor sechs Jahren erinnern. Damals gab es die Kampagne "Emotionen respektieren, Pyrotechnik legalisieren". "Die Fanvertreter waren im Gespräch und hatten schon einiges erreicht. Es gab schon Gespräche mit Produzenten, die Fackeln mit weniger Hitze herstellen. Wie die "Bröndby-Fackel oder solche, die im Theater verwendet werden." Vor sechs Jahren seien die Vertreter der Fanseite bereits sehr weit dem DFB entgegengekommen. So sollten nur Personen mit einem extra Schein in bestimmten Bereichen Pyrotechnik abbrennen. "Man war bereit, erhebliche Zugeständnisse zu machen. Und der DFB hatte sogar ein eigenes Gutachten in Auftrag gegeben. Das bestätigte bei genauerem Hinschauen letztlich ebenfalls, dass Pyro unter bestimmten Voraussetzungen machbar ist“, so Stein.

Blick nach Norwegen lohnt

Wenn jetzt Pistorius diesen Vorstoß mache, sei das zumindest begrüßenswert und eine gute Anregung. "Das hat sich übrigens in Norwegen bewährt. Dort gibt es eine ähnliche Handhabung." In Norwegen ist es seit Jahren völlig normal, dass in den Fußballstadien während der Spiele bengalische Feuer nach vorheriger Anmeldung, in abgegrenzten Bereichen und zu bestimmten Zeitpunkten gezündet werden. Unterstützung erhielt Niedersachsens Innenminister Pistorius übrigens vom innenpolitischen Sprecher der Linken in Thüringen, Steffen Dittes. Kritik gab es dagegen von den Innenministern aus Sachsen und Sachsen-Anhalt, Markus Ulbig und Holger Stahlknecht (beide CDU). In Norwegen seit Jahren legal: Pyrotechnik in abgegrenzten Bereichen. Bildrechte: IMAGO

Ganz so überraschend kam für den Leiter des Jenaer Fanprojektes übrigens der Vorstoß von Pistorius und auch der von DFB-Präsident Reinhard Grindel nicht. "Die Ultras aus Dresden hatten schon Ende Juli das Gespräch mit DFB-Vize Rainer Koch und dem Sicherheitsbeauftragten Hendrik Große-Lefert. Außerdem sitzen bei der AG Fankultur Vertreter von DFB, DFL, Fanprojekten und Fanbeauftragten mit Vertretern der Fanorganisationen am Tisch. Erst letzte Woche hatte sich die AG getroffen", so Stein. Bleibt die Hoffnung, dass nun die Gespräche wieder aufgenommen und auch zu einem für beide Seiten guten Ende geführt werden. Denn, so Stein: "Bevor alles so restriktiv gehandhabt wurde, hatten wir gute Erfahrungen mit erlaubten Pyros auch in Jena gemacht. Dadurch gab es kaum illegale Aktionen."

rei