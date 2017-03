RB Leipzig kann doch in Bayern punkten: Nach den Niederlagen in Ingolstadt (0:1) und bei Bayern München (0:3) hat RB am Freitagabend beim 2:2 in Augsburg erstmals auf bayerischem Boden in der Bundesliga gepunket. Kurz vor dem Anpfiff protestierten die Zuschauer in Augsburg gegen RB mit dem Hochhalten von schwarzen Pappen sowie Schmähplakaten gegen RBL, die Deutsche Fußball-Liga (DFL) und den Deutschen Fußball-Bund (DFB). Danach galt alle Konzentration dem runden Leder.