Fußball | Bundesliga Rotation bei RB Leipzig: Upamecano wohl nicht in Augsburg dabei

Hauptinhalt

5. Spieltag

Vor dem Auswärtsspiel am Dienstagabend (20:30 Uhr) beim FC Augsburg kündigte Ralph Hasenhüttl die nächsten Veränderungen in der Startelf an. Der Trainer von RasenBallsport Leipzig sagte: "Wir werden ein bisschen rotieren. Es ist wichtig, dass wir frische Kräfte bringen."