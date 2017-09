Spielerisch forderte Hasenhüttl von seinem Team am Sonntag in Köln eine stabile Abwehr und eine verbesserte Chancenverwertung. "Wir müssen auch mal wieder zu Null spielen und nicht einem Rückstand hinterherlaufen." Nach der 0:2-Niederlage von Istanbul habe er mit seinem Team von allem am Pressingsystem gearbeitet. "Ich habe kein Verständnis für solche Fehler im Spiel gegen den Ball, wie sie in Istanbul zu Gegentoren geführt haben", kritisierte Hasenhüttl seine Mannschaft.

Die Leipziger müssen am Sonntag (18 Uhr) beim bisher noch sieglosen 1. Fc Köln ran. Die Kölner sind mit nur einem Zähler Bundesliga-Schlusslicht. Nach 13 Gegentoren in den ersten Spielen erkämpfte sich der "Effzeh" am vergangenen Sonntag in Hannover zumindest ein 0:0 - mit einer ausgeprägten Defensivtaktik. Dass Köln den Leipzigern auch am Sonntag den Ball überlassen könnte, befürchtet auch Hasenhüttl. "Am Ende der englischen Wochen sind 80 Prozent Ballbesitz nicht unser Ziel." Stattdessen bereite er sein Team auf "Ballbesitz und Druckphasen vor".



Von einem Pflichtsieg in Köln wollte der Österreicher allerdings nicht sprechen: "Auswärts von einem Pflichtsieg sprechen? Ich weiß nicht, ob wir so vermessen sein dürfen."