Spielerisch reichte Leipzig in der ersten Halbzeit ein schneller Angriff zur Führung. Forsberg steckte den Ball dabei wunderbar auf Schmitz durch und der Rechtsverteidiger bediente Marcel Sabitzer in der Mitte mustergültig zum 1:0 (25.). Ansonsten war es auf Seiten des Tabellenzweiten fußballerische Magerkost in Halbzeit eins. In der Abwehr war zudem das Fehlen Comppers deutlich zu spüren.

Ralph Hasenhüttl (Leipzig): "Wir haben den Gegner noch einmal zurückgebracht am Ende und ihnen Selbstvertrauen fürs Pokalfinale gegeben. Dafür alles Gute! Wir haben über weite Strecken das gezeigt, was uns ausgezeichnet hat. Wir waren ballsicher und haben die Tore gut herausgespielt. Wir haben es aber nicht gut zu Ende gespielt, das fehlt uns noch, diese Abgezocktheit. Wir müssen aber trotzdem zufrieden sein mit der Saison, wir haben Großartiges geleistet. Kompliment an meine Mannschaft."

Niko Kovac (Frankfurt): "Kompliment an Leipzig für diese Saison. Die ersten 20 Minuten waren wir sehr gut dabei, haben wenig zugelassen. Danach war es für uns schwierig. Aber das, was uns diese Saison ausgezeichnet hat, dass wir nicht aufgeben, haben wir bewiesen. Die Mannschaft hat sich selbst belohnt - was wichtig ist. Wir haben für das Pokalfinale hoffentlich das Selbstvertrauen mitnehmen können. In Berlin erwartet uns dann ein ähnlicher Gegner. Danke an die Fans für die Unterstützung in dieser Saison. Das ist in Leipzig sicherlich genau so, aber das war schon großartig hier."