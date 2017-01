Die Verbindungen zwischen RB Leipzig/Red Bull und Eintracht Frankfurt sind nicht besonders zahlreich, haben es dafür aber durchaus in sich: So beendete Frankfurts Cheftrainer Nico Kovac seine Spielerlaufbahn nach drei Jahren bei Red Bull Salzburg. In dieser Zeit schaffte es der gebürtige Berliner sogar bis zum Kapitän. Anschließend stieg er in Salzburg ins Trainergeschäft ein: Zunächst arbeitete er zwei Jahre im Junioren-Bereich, ehe er für 15 Monate Co-Trainer der Ersten unter Ricardo Moniz wurde.