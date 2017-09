"Ich nutze in der Regel keine Statistiken für die Spielanalyse, aber wenn ich die Zahlen von heute sehe, war das ein verdienter Sieg", urteilte RB-Coach Ralph Hasenhüttl nach dem Spiel auf der Pressekonferenz. 19:8 Torschüsse, mehr als 62 Prozent Ballbesitz und knapp 60 Prozent gewonnene Zweikämpfe sind Belege einer großen Dominanz. Die Leipziger können mittlerweile nicht nur kontern, sondern auch Ballbesitz-Fußball spielen.

Es zeugt von großem Respekt, wenn der einzige Plan einer Heimmannschaft darin besteht, dem Gegner viel Ballbesitz zu lassen und nur durch Konterversuche zum Torerfolg zu kommen. Nichts anderes hatte der HSV am Freitagabend gegen Leipzig vor, wie HSV-Trainer Markus Gisdol nach dem Spiel zugab. Im Direktvergleich würden die Hanseaten "auf jeder Position den Kürzeren" ziehen, daher konnte sein Team nur mit "taktischen Mittel dagegenhalten" analysierte Gisdol nach Abpfiff. Mit dieser Denkweise steht der Coach nicht allein, auch Christian Streich vom SC Freiburg und Domenico Tedesco von Schalke 04 wählten eine ähnliche Taktik gegen RB Leipzig, wobei nur Letzterer damit Erfolg hatte.

Die Herausforderungen für die Leipziger haben sich geändert. Während sie als Aufsteiger in der vergangenen Saison lange Zeit als Underdog aufspielten und sich aufs Umschaltspiel konzentrieren konnten, sind mittlerweile andere Fähigkeiten gefragt. Dazu gehört sowohl ein geduldiges Passspiel am gegnerischen Strafraum als auch ein entsprechendes Zweikampfverhalten bei gegnerischen Kontern.

Anders als noch bei der 0:2-Niederlage in Gelsenkirchen konnten diesmal die Umschalt-Momente des Gegners durch aggressives Gegenpressing frühzeitig unterbunden werden. Zudem war die Innenverteidigung um Willi Orban und Dayot Upamecano aufmerksamer und antizipierte frühzeitig die Laufwege des Gegners. Der HSV kam so kaum zu gefährlichen Abschlüssen, gerade einmal vier Torschüsse im Strafraum standen zu Buche.

Die Leipziger hatten dagegen mehr als doppelt so viele Schüsse abgegeben und dominierten die Partie bis auf eine kurze Phase in der ersten Halbzeit durchweg. Immer wieder gelang es der Mannschaft, über die Flügel für Tempo und Torgefahr zu sorgen. Ihr kurzes und präzises Passspiel sowie die individuelle Klasse einiger Ausnahmespieler (Naby Keita, Timo Werner) sind für den Gegner nur schwer zu verteidigen.

Nach dem Dosenöffner von Keita mit dem 1:0 konnte die RB-Elf auch wieder ihre alten Stärken unter Beweis stellen. Der HSV war gezwungen, das Spiel offener zu gestalten und bot Räume an, welche die Sachsen nur allzu gerne bespielten. Der Pass von Kevin Kampl aus dem eigenen Strafraum über den halben Platz zu Werner, der im Vollsprint mit Ball immer noch schneller als zwei Hamburger Verteidiger war, zeigte eindrucksvoll, wie sehr sie das Konterspiel beherrschen und mittlerweile perfektioniert haben.

Die Hamburger konnten am Ende froh sein, dass Marcel Sabitzer, Kampl und Co. zum Schluss nachlässig mit dem Verwerten von Torchancen umgingen. Die inzwischen demotivierten und körperlich erschöpften Hanseaten hatten den quirligen und schnellen Leipzigern nichts mehr entgegen zu setzen.

Trotz des Erfolgs bleibt festzuhalten, dass auch der Ballbesitz-Fußball phasenweise noch Luft nach oben hat. So fiel es RB Leipzig zu Beginn der zweiten Halbzeit trotz erdrückender Dominanz schwer, gegen die tief gestaffelte Defensive des Gegners Lücken zu finden und Torchancen zu erarbeiten. Es fehlte ein konkreter Plan und Ideen, wie Werner und Jean-Kévin Augustin im Strafraum hätten in Aktion gebracht werden sollen. Ohne den Fernschuss von Keita wäre es durchaus interessant geworden, wie lange die Geduld bei den Spielern gereicht hätte, wenn aus dem erdrückenden Ballbesitz-Spiel nur brotlose Kunst entstammt.

Die Kombination aus Ballbesitz- und Konterfußball hat die Mannschaft dennoch auf die nächste Stufe getragen, welche für die Entwicklung der jungen Mannschaft wichtig ist. Während sie in der Champions-League vermutlich wieder auf ihr Umschaltspiel vertrauen und so die Gegner überraschen können, wird es in der Bundesliga immer öfter darauf ankommen, defensiv eingestellte Gegner zu knacken. Dank des breiten Kaders und der enormen Qualität der Mannschaft haben sie zumindest theoretisch alle Möglichkeiten, jeden Kontrahenten erfolgreich zu bespielen.