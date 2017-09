Den Schweden Emil Forsberg stoppte eine Erkältung, Lukas Klostermann rückte nach zwei Einsätzen in der U21-Auswahl des DFB auf die Bank. Dafür durften Bernardo und Bruma in der Startelf der Gäste von Beginn an ran. In den ersten 20 Minuten bestimmte RB klar das Geschehen. Allerdings verpassten Augustin (Außenpfosten/5.), Kapitän Orban (Schuss geblockt/11.) und Timo Werner (16.) allesamt die Führung. Filip Kostic verfehlte nach einem HSV-Konter aus 14 Metern knapp das Gehäuse von RB (24.). Genauso erging es Walace im Anschluss an einen Holtby-Freistoß (27.). Ein Zuspiel von Werner traf Augustin nicht richtig, sodass Christian Mathenia noch für die Hanseaten in einer sehenswerten ersten Hälfte klärte (30.).