Auch in der vergangenen Saison kam es am 3. Spieltag zu diesem Duell. Damals glänzte der Aufsteiger mit einer 4:0-Gala. Allerdings glückte den Hanseaten die Revanche im Rückspiel, als RB eine derbe 0:3-Klatsche hinnehmen musste. Damals steckte der HSV mitten im Abstiegskampf. In der noch jungen Saison läuft es dagegen wesentlich besser für die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol. Nach dem Auftaktsieg gegen den FC Augsburg (1:0) gab es auch in Köln beim 3:1 einen Dreier.

HSV mit Personalproblemen

HSV-Coach Gisdol plagen personelle Probleme. Bildrechte: Karina Heßland-Wissel Für die Partie gegen Leipzig sieht die personelle Situation bei den Norddeutschen aber weniger rosig aus. Nicolai Müller (Kreuzbandriss), Bjarne Thoelke (Bänderriss), Aaron Hunt (Muskelfaserriss) und Mergim Mavraj (Gelb-Rot-Sperre) stehen nicht zur Verfügung. Zudem ist nach den Länderspielen der Einsatz von US-Nationalspieler Bobby Wood vakant. Der Stürmer war am Dienstag (Ortszeit) in Honduras in der 73. Minute eingewechselt worden und erzielte den 1:1-Endstand. "Er fliegt fast um die halbe Welt. Wir müssen uns genau anschauen, wie fit er am Donnerstag ist", sagte HSV-Coach Gisdol, der den frühen Spieltermin als "nicht optimal" sieht. "Mein Kollege in Leipzig hat das gleiche Problem, obwohl er nur Überflieger und keine Überseeflieger hat", sagte der 48-Jährige in Richtung RB-Trainer Ralph Hasenhüttl.

RB-Trio fehlt beim Training

Fehlte beim Mittwochtraining: RBL-Star Naby Keita. Bildrechte: IMAGO Bei den Leipzigern waren beim Mittwochtraining Naby Keita, Ibrahima Konaté und Fabio Coltorti nicht dabei. Spielmacher Keita hatte am Montag noch mit Guinea in Libyen in der WM-Qualifikation gespielt. Coach Hasenhüttl, der die Einheit nach einem Platzregen erst verspätet beginnen konnte, begrüßte unter den 22 anwesenden Spielern auch Nationalstürmer Timo Werner und Marcel Sabitzer. Auch der zuletzt angeschlagene Stürmer Yussuf Poulsen ist wieder fit. Am Donnerstag dürften auch die letzten Nationalspieler nach ihren Länderspielreisen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.