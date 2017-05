Nach dem Seitenwechsel waren die Hauptstädter dann gleich mit zwei Aktionen aus der Kategorie Pleiten, Pech und Pannen zur Stelle. Erst passte Esswein am eigenen Strafraum in die Füße von Yussuf Poulsen, der aus Nahdistanz an Jarstein scheiterte (54.). Nur wenige Sekunden später rutschte Jarstein an der Grundlinie weg, spielte Poulsen den Ball in die Füße, der legte quer und Werner schob aus sechs Metern ganz locker ein - 2:0 (54.). Das war für den 19-Tore-Mann von RB eine der leichteren Aufgaben. Auch in der zweiten Halbzeit war RB stets Herr im Ring und fing alle Angriffe der harmlosen Gastgeber ab.

Hertha-Keeper Jarstein bereitete das 2:0 durch Werner unfreiwillig vor. Bildrechte: Picture Point