Die jungen Wilden aus Leipzig sind zum Jahresabschluss mächtig unter die Räder gekommen. In München war das Talent der Routine und Erfahrung deutlich unterlegen. Das schlichte Fazit des Abends: Gegen einen FC Bayern in dieser Form ist in dieser Bundesliga kein Kraut gewachsen.

Falsche Entscheidungen

Doch die 0:3-Niederlage des Aufsteigers hat ihre Wurzeln auch im jugendlichen Leichtsinn. Da wäre zum einen Naby Keita, dessen Einsatz nach der Verletzung im Heimspiel zuletzt gegen Hertha BSC (2:0) ja sehr fraglich war. Offenbar hat sich der 21-Jährige etwas vorschnell fit gemeldet. Dass dem nicht so war, sah man nicht nur beim 0:2, das auf seine Kappe ging. "Wenn man die Spieler fragt, ob es geht oder nicht, dann hofft man bei einem Ja, dass das dann auch wirklich passiert", meinte Trainer Ralph Hasenhüttl hinterher etwas enttäuscht.

Kaum weniger leichtsinnig agierte Emil Forsberg in der 30. Minute. Sein grobes Foul von hinten an Philipp Lahm und die damit verbundene rote Karte waren nicht nur überflüssig und der Deckel auf dem Spitzenspiel. Sie ist zugleich eine (wahrscheinlich) drei Spiele andauernde Hypothek für die Zeit nach der Winterpause. RB hat mit Davie Selke und Oliver Burke zwar noch ansehnliche Alternativen für die Offensive auf der Ersatzbank. Doch ein Forsberg mit der Kreativität und der Passgenauigkeit, wie er sie in 14 vorherigen Bundesliga-Spielen an den Tag gelegt hat, ist derzeit nicht zu ersetzen. Naby Keita (Mitte, hier gegen David Alaba) kam gegen die Bayern öfter einen Schritt zu spät. Bildrechte: IMAGO

Fehler in der Teamarbeit

Natürlich lag es am Mittwochabend nicht nur an Keita und Forsberg. Zu groß waren die Probleme der zuletzt auch an dieser Stelle so gelobten RB-Abwehr gegen die bayerische Angriffspower. Der Einsatz stimmte zwar, aber die mannschaftliche Geschlossenheit in den Aktionen fehlte. Auch Hasenhüttl merkte an, dass gleich mehrere seiner Schützlinge diesmal nicht bei 100 Prozent waren. Das machte das Herzstück des RB-Spiels, das Pressing, zu einer stumpfen Waffe. Der Coach: „Entscheidend für unser System ist, dass wir gemeinsam als Mannschaft verteidigen.“ So habe das jedoch nicht funktionert.

Aber auch sonst lief diesmal alles anders als gewohnt. War RB in den meisten Spielen dieser Hinrunde meist einen halben Schritt eher am Ball als der Gegner, blieb das diesmal Philipp Lahm & Co. vorbehalten. Für Zählbares kamen außerdem viel zu viele Pässe nicht an, und die sogenannten zweiten Bälle landeten gefühlt alle beim FC Bayern, der noch viel höher hätte gewinnen können. Mit seiner personellen Klasse, aber auch mit seinem unbedingten Siegeswillen (Mats Hummels: „Wir hatten Bock auf das Spiel und Lust, richtig Gas zu geben.“), avancierte der Rekordmeister diesmal regelrecht zum Lehrmeister. Der Anfang vom Ende: Emil Forsberg senst Philipp Lahm von hinten um. Bildrechte: IMAGO

Starke Hinrunde, kurze Pause

Für RB Leipzig ist die 0:3-Pleite aber letztlich nur ein Wermutstropfen. Denn was trotz aller Unmutes bleibt, ist eine beeindruckende Hinrunde, die übrigens noch nicht abgeschlossen ist. 36 Punkte (aus 16 Spielen) sind jedenfalls schon jetzt weit mehr, als man sich erhofft hat. Auch auf diesen Aspekt wies Ralph Hasenhüttl nach der Niederlage immer wieder hin. „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft“, betonte er und lag damit auf einer Linie mit den 7.500 mitgereisten Fans, die ihr Team auch nach dem Schlusspfiff noch lange feierten.