Die Champions League war für Sie lange ein Tabu. Inzwischen gehen Sie offensiver mit Europa um. Ist das eine neue Strategie?

Ralph Rangnick: "Wir können nicht mehr absteigen. Ich gehe davon aus, dass wir nicht mehr schlechter als Vierter oder Fünfter werden. Selbst zu Hertha sind es 12 Punkte Vorsprung. Es ist zwar möglich, das noch zu verspielen. Aber in dieser Situation können wir nicht mehr sagen: ‚Das interessiert uns nicht‘. Natürlich wollen wir am Ende Champions League spielen. Die Chance ist da. Dafür müssen wir uns aber im Spiel mit dem Ball verbessern. In dieser Hinsicht haben wir heute gut gespielt. Wir haben viele Chancen herausgespielt, aber auch zu viele zugelassen. Gegen Leverkusen, Freiburg oder vielleicht auch Mainz dürfen wir dem Gegner nicht so viele Chancen geben."

Was die nächste Saison betrifft, müssen Sie jetzt auch noch für die mögliche Champions League planen. Ist das ein schwieriger Spagat?

"Überhaupt nicht. Denn wir planen unabhängig davon. Wenn wir am Ende wirklich europäisch spielen, sind wir an genau den gleichen Spielern interessiert. Es sind nur vielleicht zwei oder drei mehr. Uns sind also nicht die Hände gebunden. Wir warten nicht tatenlos ab, sondern die Gespräche laufen. In vielerlei Hinsicht sind wir sogar auf einem guten Weg. Im Moment haben wir ja noch zwei Monate Zeit. Und selbst wenn die Saison zu Ende ist, müssen wir nicht zwei Tage später unseren Kader komplett haben. Das ist bei den wenigsten Vereinen so."

Die Spieler, an denen Sie interessiert sind, würden aber bei einer Champions League eher zusagen.

"Jein. International wäre schön, und da sieht es ja im Moment ganz gut aus. Natürlich werden Sie niemanden finden, der lieber Europa League statt Champions League spielt. Allein schon weil wir in der Bundesliga lieber samstags spielen. Denn wenn du donnerstags (Europa League, d.Red.) spielst, musst du dann immer am Sonntag ran. Ich bin auch ein 'Samstag, 15:30 Uhr'-Fan." Ralf Rangnick bei einem Champions-League-Spiel von Red Bull Salburg 2014. Bildrechte: IMAGO

Müssen sie sich für Europa auf jeder Position verstärken?

"Sagen wir es mal so: in jedem Mannschaftsteil. Auf jeder Position sicher nicht, denn auf der einen oder anderen sind wir schon jetzt top doppelt besetzt. Top dreifach macht ja keinen Sinn."

Wie sieht es auf der Torwart-Position aus? Werden Sie da noch etwas machen?

"Das kann schon sein. Der junge Philipp Köhn kommt ja schon. Dass noch jemand kommt, ist möglich. Aber das hängt auch davon ab, was mit Fabio Coltorti und Marius Müller passiert. Dass Peter Gulacsi nächste Saison hier spielt, davon kann man ausgehen."

Wie wäre es mit einem Torhüter, der internationale Erfahrung hat?

"Was ich Ihnen versichern kann: Wir werden keinen 30-jährigen Torwart holen. Wir haben ja schon einen sehr guten 36-jährigen da."

Denken Sie auch über eine Veränderung der Spielanlage nach, wenn es in die Champions League geht?

"Unsere Spielanlage hat uns von der vierten in die erste Liga gebracht und jetzt auf Platz zwei der Bundesliga. Deswegen ist die Diskussion Quatsch, wir wären entschlüsselt. Wer so etwas behauptet, hat nicht verstanden, worum es bei unserem Spiel geht. Wenn wir unser Spiel, mit allem was wir haben, auf den Platz bringen, dann gibt es keinen Schlüssel dagegen. Aber wir müssen es halt gut spielen! Wenn wir das gut machen, können wir jeden Gegner schlagen. Das wird auch nächstes Jahr so sein. Dabei müssen wir ausgeruht sein. Uns muss klar sein, dass es keinen Spieler geben darf, der etwas weniger machen kann. Es muss gut synchronisiert und abgestimmt sein. Bei Leverkusen sieht man, dass das Problem nicht die Champions oder Europa League ist. Das Problem ist das normale Bundesligaspiel drei Tage später. Da musst du entweder im größeren Stil rotieren, oder du hast die Qualität, die Spiele auch ohne Rotation gut zu spielen. Wenn es zu internationalen Spielen kommt, wird es eine neue Erfahrung für uns. Wir können eben nicht auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Aber ganz ehrlich: Das sind Luxus-Probleme, über die wir uns Gedanken machen, wenn es soweit ist." Ralf Rangnick im Gespräch mit Pressevertretern. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Haben Sie schon begonnen, Europas Top-Mannschaften zu analysieren?

"Grundsätzlich haben wir das schon gemacht, als wir noch Viertligist waren. Wir haben Weltstands-Analysen gemacht, weil uns die Entwicklung des Fußballs generell interessiert. Du kannst dich ja nur entwickeln, wenn du dich an den Besten orientierst. Aber noch mal: Die Erfahrung, wie es ist, wenn du Donnerstag/Sonntag oder hoffentlich Dienstag/Mittwoch/Samstag spielst, die musst du selber machen."

Bleibt noch die Frage nach der Spielberechtigung für Europa. Seit wann arbeiten Sie daran, dass da alles klar geht?

"Also erst mal müssen wir uns qualifizieren. Aber ein Hinweis ist, dass ich schon 2015, als wir in die zweite Liga aufgestiegen waren, meinen Job in Salzburg aufgegeben habe. In Sachen Financial Fairplay machen wir unsere Hausaufgaben. Da sind wir seit mindestens zwei Jahren dran. Wir tun alles dafür, dass wir mitspielen können."