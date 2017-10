In einer ausgeglichenen Partie erspielten sich die Jenaerinnen die erste gute Chance. Annalena Rieke brachte den Ball aber nicht an Torfrau Bryane Heaberlin vorbei. Das Tor für die Gäste fiel aus dem Nichts. Nach einer Flanke von Tanja Pawollek vollendete Kumi Yokoyama in der 43. Minute. Nach einer Stunde hatte Jena Glück, als ein Schuss von Katrhrin Hendrich an den Pfosten klatschte. Jena konnte sich nun nur selten in Szene setzen, wirkte in der Offensive zu harmlos. Nur in der 82. Minute brannte es, als der Ball nach einer Ecke an der Latte landete, niemand aber den Abpraller einnetzen konnte.