Die zweite Halbzeit begann gleich mit einer dicken Kölner Chance. Cordoba setze sich auf der rechten Seite durch, lief in den Strafraum, spielte dann aber zurück auf Bittencourt, dessen abgefälschter Schuss links vorbei ging. Im Gegenzug musste sich Horn beim Flachschuss von Bruma strecken. In der 54. Minute kam Claudio Pizarro zu seinem ersten Einsatz für Köln. Er ersetzte den verletzten Cordoba. Es wurde ruhiger, Leipzig verlagerte das Spiel meist in die Kölner Hälfte. In der 62. Minute hätte Poulsen nach Sabitzers Eingabe freistehend das 0:2 machen müssen, scheiterte aber an Horn. Köln baute etwas ab, der flinke Cordoba fehlte. Auf Leipziger Seite brachte Klostermann den Ball nicht an Horn vorbei. In der 80. Minute machten die Sachsen den zweiten Treffer. Sabitzer mit butterweicher Flanke von rechts und Poulsen nagelt den Ball aus vier Meternmit dem Kopf in den rechten Winkel. Doch Köln gab nicht auf, Osako köpfte nach einer Linksflanke aus vier Metern in die Maschen. Da sah die Leipziger Defensive nicht gut aus. Dann war nach vier Nachspielminuten und einiger Hektik Schluss und Leipzig hatte die drei Punkte eingetütet.

Das zweite Leipziger Tor durch Yussuf Poulsen, Bildrechte: WORBSER-Sportfotografie