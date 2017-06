Seit 2013 ist Rose als Coach in der Jugendabteilung von RB Salzburg tätig. Geholt hatte ihn sein Ex-Trainer Ralf Rangnick, damals Sportdirektor in Salzburg. In der abgelaufenen Saison gewann Rose mit den Salzburger Junioren die UEFA Youth League. Im Finale setzte sich das Team mit 2:1 gegen den Nachwuchs von Benfica Lissabon durch. In der Regionalliga-Saison 2012/13 stand er erstmals als Cheftrainer an der Seitenlinie - bei seinem Heimatverein 1. FC Lok Leipzig.