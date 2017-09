Karin Sammer sagt das. Die Ehefrau des anstehenden Jubilars. Die Frau, mit der Sammer im kommenden Jahr Silberhochzeit feiert. Und die, die Sammer so gut kennt wie niemand anders. Die den anderen Matthias Sammer kennt. "Zu Hause ist es entspannt. Dass er mit uns gestritten hätte oder er Streit gesucht hat, nicht ein einziges Mal, das gab’s nie", beschreibt Ehefrau Karin und zeichnet damit ein anderes Bild als das des in der Öffentlichkeit motzenden und meckernden Spielers und Trainers. Kein Streit zu Hause? Matthias Sammer erklärt lächelnd: "Naja, ich kann ja nicht zu Hause auch noch rummotzen, wenn ich da schon auf dem Spielfeld oder in der Kabine meinen Emotionen freien Lauf gelassen habe. Zu Hause geht das nicht."

Ruhiger ist es geworden um Matthias Sammer. Der Noch-49-Jährige weiß inzwischen sehr gut, wie man wieder runterkommt. Radfahren, Nordic Walking, Yoga gehört jetzt zu seinem täglichen Leben. Über seine Rückkehr in den Fußball wird jetzt öfter spekuliert. Klar, dass dann auch der Hitzkopf Sammer in die Bundesliga zurückkehren würde. Zunächst steht aber eine Geburtstagsfeier auf dem Programm. Auf Mallorca, im kleinen Kreis, mit nur 40 Gästen, Familie und Freunden. Seine Frau wünscht ihm "ein langes Leben. Und so blöd sich das immer anhört, und so flach sich das auch immer anhört, aber du kannst nur nach dir schauen und dich pflegen und gucken, dass es dir gut geht. Gesundheit." Alles Gute zum Geburtstag, Matthias Sammer!