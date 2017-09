In den nächsten Tagen und Wochen sollen Einladungen mit konkreten Terminen an die Verbände gehen. Dann soll es ein erstes Zusammentreffen geben, um über die wichtigen Themen Relegation, 50 + 1, Anstoßzeiten und Sportgerichtsbarkeit zu sprechen. "Das wird sicher nicht einfach und wird auch sicher nicht schnell geklärt werden können. Es ist aber positiv, dass in diese Sache Bewegung reinkommt und auch sprachlich abgerüstet wird", sagte Helbich.

Bei einem ersten Zusammenkommen Ende Juli in Dresden hatten die Vertreter der aktiven Fanszenen u.a. gegenüber DFB-Vize Rainer Koch ihren großen Unmut deutlich argumentiert. "Wir wollten dem DFB nicht sagen, was er zu ändern hat. Nur, was uns stört", erklärte ein Fanvertreter dazu bei einem Treffen in Nürnberg im August.