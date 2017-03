"Das schlechteste Spiel in der 1. Liga", "zu wild und kopflos", "verdiente Niederlage", "Hasenhüttl verzockt sich mehr und mehr". RB Leipzig kassiert für die 0:1-Pleite gegen Wolfsburg nicht nur die übliche Häme von den "Dosenhassern", sondern auch derbe Kritik von den eigenen Anhängern. Normale Enttäuschung nach einer Heimniederlage? Gemaule von verwöhnten Erfolgsfans? Eher nicht. Denn in den insgesamt 97 Minuten inklusive Nachspielzeit lief bei RB Leipzig tatsächlich recht wenig zusammen. Diego Demme formulierte es so: "Wenn wir 100 Prozent auf den Platz bringen, ist es schwer, gegen uns zu bestehen. Aber heute waren wir nicht bei 100 Prozent."

Das Problem dabei ist, dass die 100 Prozent immer seltener werden. Von einem Absturz kann man beim weiterhin Tabellenzweiten zwar nicht sprechen, der Trend ist aber trotzdem kein Freund der Leipziger: Von den letzten sechs Spielen wurden immerhin drei verloren und nur zwei gewonnen. In Sachen Punktausbeute und auch spielerisch ist der Aufsteiger aktuell nur noch Mittelmaß. Dabei fällt auf, dass RB in dieser Rückrunde läuferisch etwas abbaut. Wie zuletzt in Augsburg waren Forsberg, Demme und Co. auch diesmal bei den Sprints und intensiven Läufen dem Gegner unterlegen.

Verzockt und vergeigt

Und noch eine Stärke der sensationellen Hinrunde scheint nach und nach verloren zu gehen: das erfolgreiche Pressing. Gegen Wolfsburg standen die Leipziger häufig zu weit weg vom Gegenspieler. Die so wichtigen Ballgewinne im gegnerischen Drittel oder Mittelfeld blieben eine Seltenheit. In dieser Hinsicht wurde der gelbgesperrte Stefan Ilsanker schmerzlich vermisst. Hinzu kam, dass Ralph Hasenhüttls Plan mit dem Einsatz von Dominik Kaiser und dem auf die Ilsanker-Position gerückten Naby Keita nicht aufging: "Dafür nahmen wir ein paar Abstriche bei der Wucht gegen den Ball in Kauf. Die hielten wir heute für nicht so wichtig, aber die Rechnung ging nicht auf."

Hasenhüttel mag sich an dieser Stelle verzockt haben. Die ausgesprochen unkonzentrierte Startphase und die vielen Ungenauigkeiten im Spielaufbau erklärt die Teamumstellung nicht. Andererseits sind diese Unzulänglichkeiten mit Training und psychologischem Geschick gut abstellbar. Und so spricht der Trainer dann auch von einem "Lernprozess, den wir als Verein und Mannschaft gehen müssen. Dass mal die Phase kommt, wo alles nicht mehr so leicht von der Hand geht. Dass der Gegner auch mal zu Mitteln greift, die unangenehm sind." In einer Woche in Bremen müsse man jedenfalls anders auftreten, "sonst reicht es dort auch nicht".

Schocks verdauen