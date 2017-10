Kevin Kampl: Ich glaube, das war das perfekte Samstagsabendspiel. Ein richtiges Topspiel, bei dem es hin und her ging. Dortmund hat den besseren Anfang erwischt, aber wie wir dann zurückkamen, war überragend. Gerade hier in diesem Stadion so zurückzukommen und 3:1 in Führung zu gehen. Wir haben bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich kaum etwas anbrennen lassen. Danach haben wir aber eine doofe Rote Karte bekommen und uns selbst noch ein bisschen geschwächt. Wir haben bis zum bitteren Ende gekämpft und alles reingehauen. Man hat das in jedem Zweikampf gesehen, denke ich. Wir wussten, nach dem 3:2 wird es noch einmal eng, aber wir haben alles gegeben und ich glaube, dass wir uns den Sieg auch verdient haben.