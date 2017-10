Der deutsche Vizemeister hat den ersten Block englischer Wochen mit sieben Spielen in 21 Tagen erfolgreich abgeschlossen. Der 2:1 Erfolg-beim 1. FC Köln sorgte für viel Erleichterung und Freude bei den Sachsen. Die bevorstehende Länderspielpause soll nun dafür genutzt werden, an den "Basics" zu arbeiten. Ansatzpunkte gibt es genügend.

Bundesliga okay, Champions League mit Luft nach oben

Nach der Auftaktpleite auf Schalke hatten sich die Leipziger gegen Freiburg und den Hamburger SV mit zwei Siegen wieder rehabilitiert. In den englischen Wochen sah die Bilanz mit dem 2:2 gegen Borussia M'Gladbach und der 0:1 Niederlage in Augsburg zunächst mager aus, doch der Heimerfolg gegen Frankfurt (2:1) und jetzt der Sieg in Köln lässt die Statistik freundlicher aussehen: Sieben Punkte aus den letzten vier Ligaspielen sind während der englischen Woche in Ordnung, zumal die Konkurrenz in der Liga bis auf Dortmund auch nicht überragend auftritt. Das sieht auch Sportdirektor Ralf Rangnick so: "Wenn man sich den Punkteschnitt anschaut - vor allem, da wir das erste Spiel auf Schalke verloren haben - sind wir absolut im Soll." Im Vergleich zur Vorsaison sind das nach sieben Spieltagen lediglich zwei Punkte weniger. Auch RB-Coach Ralph Hasenhüttl zeigte sich zufrieden: "Die Punkteausbeute ist mehr, als ich mir erhofft hatte. 13 Punkte sind sensationell, ich bin sehr stolz!" Bildrechte: Picture Point

Lediglich in der Champions League sind die Auftritte der Leipziger noch etwas ernüchternd. Trotz Überlegenheit gab es zu Hause gegen Monaco nur ein 1:1, im zweiten Spiel setzte es gegen Besiktas eine nicht unverdiente 0:2 Niederlage. Damit steht die Mannschaft nach zwei Spielen nur mit einem Punkt da und muss als nächstes gegen Porto unbedingt gewinnen, um noch realistische Chancen auf das Achtelfinale zu haben. Damit das gelingt, muss an den Schwachstellen gearbeitet werden, die auch das Spiel in Köln offenbarte.

Fehlende Stabilität, Probleme beim Pressing und mangelnde Chancenverwertung

"Viel Aufwand, wenig Ertrag" - dieses Fazit war in den letzten Wochen vermehrt aus dem Kreise der Mannschaft zu hören. Auch gegen die Domstädter wurde es aufgrund des Anschlusstreffers plötzlich wieder unnötig spannend und es hat auch nicht viel gefehlt, da hätten die Leipziger zum Schluss wieder nur mit einem Punkt dagestanden (wie bereits gegen Gladbach und Monaco). Marcel Sabitzer kritisierte die fehlende Konzentration nach eigener Führung: "Wir müssen ganz klar ansprechen, warum es hinten raus so eng wurde. Das ist das Traurige an der ganzen Sache. Du denkst, dass Spiel ist entschieden und dann holst du den Gegner zurück ins Spiel. Das war gegen Frankfurt genauso. Das müssen wir abstellen, sonst kostet uns das bald Punkte"

Ursprünglich wollte Hasenhüttl den Fokus darauf legen, gegen Köln "zu Null" zu spielen. Dass dieser Plan kaum zu halten war, zeigte sich sehr früh im Spiel. Insgesamt 16 Torschüsse gaben die Kölner ab, so viele Möglichkeiten lassen die Bullen selten zu. Gegen kein einziges Team in den englischen Wochen stand am Ende die "Null", stattdessen kassierten sie acht Tore in sieben Spielen. Rangnick weist auf die Probleme hin: "Wir müssen das Spiel gegen den Ball verbessern. Dass wir da Probleme haben, zeigt sich an der Anzahl an Gegentoren und Torchancen.Wir verteidigen als Mannschaft noch nicht so, wie wir das in der vergangenen Saison getan haben. Weder gegen Istanbul noch gegen Köln. Da haben wir noch Luft nach oben."

Das dritte Problem ist die fehlende Effizienz. Auch wenn sie bei vielen Spielen die bessere Mannschaft waren, mangelte es am Ende an der passenden Belohnung. Das lag unter anderem auch daran, dass sie es öfter frühzeitig verpassten, den Sack zuzumachen oder aus den zahlreichen Torchancen Kapital zu schlagen. Auch gegen den 1. FC Köln sind zwei Tore im Verhältnis für 24 Torchancen zu wenig. Allein Angreifer Yussuf Poulsen vergab am Abend drei hochprozentige Möglichkeiten, auch Forsberg und Bruma hatten die frühzeitige Entscheidung auf dem Fuß. Mehr Kaltschnäuzigkeit, Konzentration und Coolness werden für die nächsten Spiele aber dringend benötigt.

Ausblick

Nach der Länderspielpause geht es direkt zu Borussia Dortmund, der derzeit besten deutschen Mannschaft, die mit begeisterndem Hurra-Fußball die Nation entzückt. Drei Tage später steht schon das vorentscheidende Heimspiel in der Champions-League gegen Porto an, danach kommt ein Heimspiel gegen Stuttgart. Es folgen zwei Spiele gegen Bayern München, das Rückspiel in Porto und zum Abschluss erneut ein Heimspiel gegen Hannover. Das sind erneut sieben Spiele in 22 Tagen - und mit Verlaub: Deutlich anspruchsvolleren Gegnern als bisher. Sollten sie bis dahin nicht an ihren Schwachstellen gearbeitet haben, kommen bittere Wochen auf die Leipziger zu.