"Ich nehme auch einen dreckigen Sieg“, hatte RB Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl vor dem Spiel gegen Stuttgart gesagt. Als er einen Tag später diesen im Sack hatte, klang das dann so: "Die Bezeichnung 'dreckiger Sieg' mag ich nicht, es war ein Arbeitssieg". Was denn nun: dreckig oder hart erarbeitet? Kann man beides so sehen. In jedem Fall tat sich RB Leipzig gegen massiv und ausgesprochen diszipliniert verteidigende Stuttgarter sehr schwer. Es fehlte sichtlich an Leichtigkeit und Tempo im Spielaufbau, an Effizienz bei den wenigen Chancen und in der zittrigen Endphase vielleicht auch etwas an Souveränität in der Defensive.

Hasenhüttl bat um Nachsicht. "Das muss man den Jungs zugestehen. Wir können nicht im Drei-Tages-Rhythmus Spektakel bieten." Gegen Stuttgart sei es am Ende nur darum gegangen, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen: "Zu glänzen, ist in so einem Spiel nicht gefragt." Vor allem nicht, wenn es ganz anders als geplant beginnt: Auf den Zetteln mit den Startaufstellungen stand zwar Bruma, doch der Portugiese fiel kurzfristig noch mit Oberschenkelproblemen aus. Und so musste doch wieder Marcel Sabitzer ran, der eigentlich geschont werden sollte.

Ein Mann macht den Unterschied

Da passt es zum gegenwärtigen Leipziger "Flow" (Hasenhüttl), dass ausgerechnet Sabitzer zum spielentscheidenden Mann auf dem Platz wurde: In der 23. Minute schoss der 23-Jährige den Ball fast aus dem Stand unhaltbar ins linke Dreiangel. Selbst VfB-Trainer Hannes Wolf war begeistert: "Der Unterschied heute war das Tor und die Qualität von Sabitzer, der den Ball aus 20 Metern da oben reinschießt." Sabitzers Stärken liegen aber nicht nur im Abschluss. Der Österreicher gehört zu den extremen Kämpfernaturen im Team, die im Mittelfeld reihenweise Bälle erobern und sich auch noch in der Nachspielzeit in jeden Zweikampf werfen. Vor allem letzteres lobte Hasenhüttl nach dem Stuttgart-Spiel: "Was Sabi auch am Ende noch nach hinten leistet, ist toll."

"Als die Mannschaft sich umgezogen hat, habe ich mich noch schnell warm gemacht. Dann schnell rein, Schienbeinschoner drauf, Trikot an, und dann ging's los", beschrieb Sabitzer hinterher seinen kurzen Weg von der Bank in die Startelf und auf den Platz. Die anvisierte Auswechslung in der zweiten Halbzeit fiel dann auch noch aus: "Es war dann doch etwas eng, deshalb bin ich draufgeblieben", erklärte Sabitzer und ging in der Bewertung des Ergebnisses sozusagen auf Distanz zu seinem Coach: "Ein dreckiger Sieg zum dreckigen Wetter - das passt."

Beeindruckender Upamecano-Ersatz

Durchgespielt - und das erstaunlich souverän - hat übrigens auch Imbrahima Konaté. Der gerade mal 18 Jahre alte Innenverteidiger bescherte dem zum Stammspieler gewordenen Dayot Upamecano eine Verschnaufpause und machte gegen Stuttgart sein zweites Pflichtspiel für RB Leipzig. In Köln hatte er noch gelb-rot-gefährdet zur Pause ausgewechselt werden müssen. Gegen den VfB lief es deutlich besser für ihn. Ganz fehlerfrei blieb der Franzose zwar auch diesmal nicht, aber Passquote, Zweikampfbilanz und auch Ausstrahlung waren beachtlich. Hasenhüttl freute sich, "dass er die Chance genutzt hat. Bis auf ein, zwei Szenen, wo er den Stürmer hat weglaufen lassen. Das war sicher nicht einfach heute."