Einer fiel bislang immer aus

Dass diese Offensiv-Quintett lange nicht zusammenspielte, hatte gleich mehrere Ursachen. Als erstes erwischte es Emil Forsberg beim Spiel in München, als er übermotiviert oder frustriert Philipp Lahm von hinten in die Beine grätschte, die Rote Karte sah und für drei Spiele gesperrt wurde. Kaum war Forsberg wieder einsatzbereit, verletzte sich Yussuf Poulsen beim Spiel gegen Hamburg am Oberschenkel und fiel mit einem Muskelbündelriss wochenlang aus. Der Verlust des Dänen schmerzte in den darauffolgenden Spielen mehr als gedacht, als auch noch Werner mit einer Oberschenkelverletzung von der Nationalmannschaft zurückkehrte und Keita mit Gelb-Sperre sowie Kreislaufkollaps ebenfalls ausfiel. Naby Keita zeigte gegen Mainz einmal mehr, wie wichtig er für RB ist. Bildrechte: IMAGO

Mit Ausnahme der 13 Minuten gegen den HSV standen die fünf Akteure seit Dezember 2016 nicht mehr zusammen auf dem Platz. Und dabei ist das Quintett ein wesentlicher Faktor für den Erfolg des Teams von Trainer Ralph Hasenhüttl.

Herausragende Offensivqualitäten

Es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass die Leipziger mit Werner, Poulsen, Keita, Sabitzer und Emil Forsberg Ausnahmespieler in ihren Reihen haben. Von den 47 erzielten Treffern gingen allein 38 Treffer auf das Quintett zurück. Werner netzte 15 Mal ein, Forsberg 8 Mal, Sabitzer und Keita jeweils 7 Mal und Poulsen ein Mal. Forsberg zählt mit seinen 15 Torvorlagen sogar zu den Top-Scorern der Liga und auch Keita ist mit 8 Torvorlagen vorne dabei. Emil Forsberg ist mit 15 Assists der erfolgreichste Vorbereiter der Bundesliga (Archiv). Bildrechte: Picture Point

Gegen Mainz 05 merkte der Zuschauer in der zweiten Halbzeit deutlich, dass das Spiel nach vorne besser harmonisierte, zielstrebiger und torgefährlicher wurde. Alle drei Tore an diesem Abend waren auch mit direkter Beteiligung der Spieler entstanden: Das 1:0 und 2:0 legte Forsberg jeweils auf Sabitzer und Werner auf, das 3:1 entstand durch eine Ko-Produktion von Keita und Poulsen. Es scheint also, dass sich alle Fans von RB Leipzig pünktlich zum Saisonendspurt wieder auf die geballte Offensivpower freuen können, die schon am Samstag gegen Leverkusen bestimmt wieder für Furore sorgen wird.

Vorne hui, hinten pfui

So großartig die Leipziger Offensive auch ist, das ehemalige Prunkstück Defensive bereitet nach wie vor Kopfzerbrechen. Gegen Darmstadt ließen die Leipziger bereits zahlreiche Großchancen zu, die ein anderer Gegner mit höherer Qualität konsequent bestraft hätte. Auch in Mainz rollte vor allem in der ersten Hälfte eine Angriffswelle nach der anderen auf das Gehäuse von Peter Gulacsi zu. Der erst 18-jährige Dayot Upamecano, welcher für den geschonten Marvin Compper auflief, war mit seinem Gegenspieler Jhon Cordoba überfordert und wurde bereits zum zweiten Mal in dieser Saison vor dem Pausenpfiff ausgewechselt. Das 1:3 verschuldete der sonst solide Außenverteidiger Marcel Halstenberg nach schwachem Zweikampfverhalten und beim 2:3 wurde erneut eine Ecke nicht konsequent verteidigt. Dayot Upamecano (zw. v. l.) wurde gegen Mainz schon vor der Pause ausgewechselt. Bildrechte: Picture Point

RB-Angreifer Poulsen sprach nach dem Spiel davon, dass sein Team "wieder zu viele Chancen zugelassen" hätte. Werner ergänzte, dass man sich bei den Gegentoren nicht "sehr clever" angestellt habe. Ralph Hasenhüttl hat es in der zweiwöchigen Länderspielpause noch nicht geschafft, eine passende Balance zwischen Angriff und Verteidigung zu finden, welche die Mannschaft in der Hinrunde auszeichnete. Aber solange die Offensive mehr Tore schießt als die Defensive kassiert, ist das gerade noch verschmerzbar.