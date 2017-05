Von der Regionalliga bis in die Champions-League – binnen vier Jahren

Es ist noch gar nicht allzu lange her, da spielte RB Leipzig in der Regionalliga und musste sich bspw. Kiel zu Hause mit 1:5 geschlagen geben oder ein 0:0 in Meuselwitz erkämpfen. RB-Sportdirektor Ralf Rangnick erinnerte sich in Berlin an die alten Zeiten: "Wir haben noch vier Jahren auf einem Schulsportplatz gegen Union Berlin II gespielt, umgeben von Schneehäufen und auf einem Platz, wo normalerweise keine Viertliga-Spiele durchgeführt werden. Jetzt stehen wir vier Jahre später wieder in Berlin und spielen vor 65.000 Zuschauern, darunter knapp 10.000 Leipzigern. Das ist schon Wahnsinn".

Wahnsinn ist auch, was der Aufsteiger mit der jüngsten Bundesliga-Mannschaft in seiner Premieren-Saison erreicht hat. Trotz aller Widerstände und einer kleinen sportlichen Krise im Februar und März verlor die Mannschaft nicht das Vertrauen in ihr eigenes Können und zeigte attraktiven Offensivfußball. Dementsprechend stolz waren die Spieler über das nun Erreichte: "Es ist nicht selbstverständlich, mit so einer jungen Mannschaft diesen Erfolg feiern zu können. Wir haben uns das hart erarbeitet“ erklärte Marcel Sabitzer nach der Partie. Auch Emil Forsberg, der vor dem 3:1 seine 18. Torvorlage gab, zeigte sich begeistert: "Ich bin unfassbar glücklich und stolz auf diesen Verein, die Mannschaft und unsere Fans". RB-Trainer Ralph Hasenhüttl konnte auch gegen Hertha jubeln (Archiv). Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

8.500 Leipziger in der Hauptstadt – neuer Auswärtsrekord

"Das Besondere wird sein, dass wir brutale Unterstützung von unseren Fans mitbekommen", frohlockte RB-Coach Hasenhüttl schon vor der Partie. Und tatsächlich, die zahlreich mitgereisten Fans enttäuschten den Österreicher nicht. Insgesamt 8.500 Leipziger sorgten im Berliner Olympiastadion für eine imposante Atmosphäre und stellten damit gleichzeitig einen neuen Auswärtsfahrer-Rekord auf. Selbst die bisherigen Bestmarken mit 8.000 RB-Fans in Dortmund und 7.500 in München wurden damit noch einmal übertroffen. Zwar wurde das ursprünglich von den Fans anvisierte Ziel "10.000 Leipziger" verfehlt, aber das dürfte dem Erlebnis in der Hauptstadt keinen Abbruch getan haben.

Bereits eine halbe Stunde vor Spielbeginn sangen die Fans ihren "Europapokal, Europapokal, Leipzig international"-Gassenhauer und konnten stimmungsmäßig mit dem Berliner Fanblock mithalten. Die Beleidigungen aus dem Hertha-Fanblock gegen ihren Verein RB Leipzig und Timo Werner konterten die Fans in gewohnter teils ironischer Manier. Als der erlösende 3:1-Siegtreffer fiel, kannte der rot-weiße Jubel keine Grenzen mehr. RB-Torhüter Peter Gulacsi zeigte sich beeindruckt vom Support des eigenen Anhangs: "Es ist unglaublich, wie unsere Fans uns hier gefeiert haben. Ich glaube, man hat uns angemerkt, dass wir so großartig unterstützt wurden. Wir haben super Fußball gespielt." RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff blickte nach dem Sieg in Berlin bereits voraus (Archiv). Bildrechte: IMAGO

Neues Ziel: Die Vizemeisterschaft

Doch was folgt nach der erreichten Champions-League-Teilnahme? Hasenhüttl gab der Mannschaft bis Mittwoch frei, das Trainingszentrum am Cottaweg bleibt zunächst verwaist. Am Mittwoch wollen sich die Akteure zurück auf dem Rasen treffen und die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Bayern München starten. Nachdem die Mannschaft im Hinspiel noch chancenlos war, will man nun ohne Druck freiaufspielen und gegen den Meister punkten. Außerdem sei da noch die Vizemeisterschaft, die man dem Rivalen aus Dortmund mit Sicherheit zu gerne wegschnappen würde.

RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff blickte bereits voraus: "Wir freuen uns, dass 17. Fußballfest in unserem Stadion feiern zu dürfen. Wir wollen natürlich den zweiten Platz halten und die restlichen beiden Spiele genauso bestreiten, wie die vorangegangen 32 Spiele." Wenn dies der Hasenhüttl-Elf am Samstag tatsächlich gelingt, kann sich Fußball-Deutschland auf ein intensives und packendes Spiel freuen. Bis dahin wird aber erst einmal gefeiert.