Es ging eigentlich um Nichts. Doch als RB Leipzig nach der Partie gegen die Münchner Bayern genau dieses Nichts in den Händen hielt, war die Enttäuschung riesig. Auf dem Rasen und auf den Rängen. Zum elften Mal in dieser Saison war das frühere Zentralstadion ausverkauft. Und die 42.558 Zuschauer sahen ein insgesamt 96 Minuten langes Bundesliga-Spektakel der Extraklasse. Mit hitzigen Szenen und unzähligen Großchancen, eine Achterbahnfahrt der Gefühle mit insgesamt neun Toren – abgelaufen in einer grandiosen Atmosphäre. Doch das Happyend fehlte. Zumindest aus Leipziger Sicht.

Kaputt und deprimiert

Das vielleicht traurigste Gesicht im weiten Rund machte Marvin Compper. Der mit 31 Jahren älteste Leipziger auf dem Platz musste nach der 4:5-Niederlage nicht nur eine Träne verdrücken. "Am Ende gingen wir auf dem Zahnfleisch. Aber wenn man in der 83. Minute mit 4:2 führt, muss man Wege finden, das über die Zeit zu bringen. Das haben wir nicht geschafft, ist extrem enttäuschend und einfach ungenügend", sagte der sichtlich deprimierte Innenverteidiger, der seine Bilanz gegen den FC Bayern "ausglich": Nach seinem zwölften Spiel gegen den Rekordmeister hat er nun je sechs Unentschieden und Niederlagen in der Statistik stehen. Marvin Compper: "Hätte foulen müssen." Bildrechte: IMAGO

"Wir hätten den letzten Konter verhindern müssen", ärgerte sich auch Diego Demme über das letzte Gegentor in der Nachspielzeit. Aber Torschütze Arjen Robben habe das auch sensationell gemacht: "Das muss man anerkennen." Nur in einem Nebensatz erwähnte er, dass es mit Marvin Compper und Stefan Ilsanker gleich zwei RB-Spieler in der entscheidenden Szene nicht schafften, Robben zu stoppen. Die Chance dazu war da, aber keiner von beiden zog die Notbremse. Compper bereute das hinterher bitter und gab unumwunden zu: "Ich will die Schuld nicht bei anderen suchen. Ja, ich muss außen das Foul machen." Die FC-Bayern-Spieler um Siegtorschützen Arjen Robben (li.) feiern nach dem Spiel mit ihren Anhängern. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Fehlerbehebung als nächster Schritt

Yussuf Poulsen sah den Grund für die Niederlage an ganz anderer Stelle. Nämlich in der Passivität, die sich gegen Ende in das Spiel der Leipziger eingeschlichen hatte. "Da haben wir das Vertrauen in unsere eigene Stärke verloren. Dabei können wir so gut hinten rausspielen!", betonte der Stürmer. Das sei halt jetzt der nächste Schritt, den das Team nun machen müsse: Bei einem so starken Gegner auch nach der 80. Minute das Selbstvertrauen nicht zu verlieren. Einen echten Zusammenhang zwischen dem Spielverlauf und seiner Auswechslung in der 76. Minute wollte Poulsen nicht sehen. Er verwies lieber auf den Vizemeistertitel, den RB ja trotz der Niederlage sicher hat: "Wenn wir das alles haben sacken lassen, dann können wir auch das große Ganze sehen. Wir haben eine überragende Saison gespielt." Mit Ablauf der 90 Minuten war die Ergebnis-Welt bei RB noch in Ordnung. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister