Es war das berühmte Honigkuchenpferd-Grinsen, das nach dem Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen im Gesicht von Yussuf Poulsen leuchtete. Der Stürmer von RB Leipzig hatte in der vierten Nachspielminute das entscheidende Tor zum 1:0-Heimsieg gegen die Werkself erzielt. Sein wild umjubelter Treffer "mit der großen Zehe" sorgte für ein waschechtes Déjà-vu. Bei den rund 40.000 Leipziger Fans im Stadion, aber auch bei Sportdirektor Ralf Rangnick, der nach eigenem Bekunden eine Vorahnung hatte: "Ich habe in der 80. Minute noch gesagt: ‚Das riecht heute nach so einem Dortmund-Tor. So ein Last-Minute-Tor, wo das Dach wegfliegt.'" Nach dem Platzverweis gegen Willi Orban in der 88. Minute habe er allerdings nicht mehr daran geglaubt und mit dem einen Punkt gut leben können.

RB-Sportdirektor Ralf Rangnick hatte vor der Partie gegen Leverkusen eine Vorahnung (Archiv). Bildrechte: IMAGO