Ralph Hasenhüttl ist kein Polterer. Verbale Eskalationen sind grundsätzlich nicht sein Ding. Weder nach derben Niederlagen, noch nach Foulfestivals oder "Antifußball", wie man ihn jetzt vom FC Ingolstadt "bewundern" durfte. Seine Gefühlslage kann Hasenhüttl aber nicht immer verstecken: Als mal wieder einer der Schanzer am Boden lag und nach langer Behandlung vom Platz begleitet wurde, quittierte der Coach das mit einem "Todesblick". Auch in der Pressekonferenz nach dem Spiel erschien Hasenhüttl während der Ausführungen seines Kollegen Maik Walpurgis in akuter Explosionsgefahr zu sein.

Doch Hasenhüttl platzte nicht. "25 Minuten Nettospielzeit in der ersten Halbzeit sind mir etwas zu wenig", kommentierte er die permanente Verzögerungstaktik des Gegners ausgesprochen diplomatisch. Wenn jemand verletzt sei und eine Behandlung brauche, fügte er mit einer Spur Sarkasmus an, dann dauere das halt. Letztlich habe man sich den verpassten Sieg dank schlechter Chancenverwertung auch selbst zuzuschreiben. Seinen Ärger vergrub der 49-Jährige letztlich unter einer großen Portion Verständnis: "Ich war selber mal Trainer einer kleinen Mannschaft und weiß, dass man gegen einen besseren Gegner versucht, dessen Rhythmus zu brechen." Dem Schiedsrichter könne er da keinen Vorwurf machen.

Versöhnlichere Töne gab es derweil von Mittelfeldspieler Diego Demme. Der Schiedsrichter habe sein Bestes gegeben. Wenn man in ein Kopfballduell reinspringe, sei es sehr schwierig, richtig zu entscheiden. "Man kann nicht sagen, dass der Schiri schuld ist. Auf keinen Fall." Und die Spielweise der Gäste sei auch nicht überraschend gewesen: "Es war uns bewusst, dass die Ingolstädter mit allen Mitteln versuchen würden, unseren Rhythmus zu stören. Darauf haben wir uns in der Woche vorbereitet." Mangelhaft sei vielmehr die eigene Chancenverwertung gewesen. Ähnlich sah es sein Teamkollege Yussuf Poulsen, der selbst zwei dicke Möglichkeiten vergeben hatte: "Es lag ganz an uns selbst. Wir hatten drei, vier richtig große Chancen. An einem guten Tag nutzen wir die."