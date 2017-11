Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Die Erschöpfung war den Spielern deutlich anzusehen, die Erleichterung aber auch: RB Leipzig hat gegen Hannover 96 einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Sieg verwandelt. Nach drei Niederlagen in drei Wettbewerben fuhr der Vizemeister endlich wieder einen Erfolg ein. Die drohende Diskussion über eine sportliche Krise ist damit vom Tisch, bevor sie wirklich beginnen konnte. Nicht nur medial, wie Diego Demme erleichtert anmerkte: "Es ist immer besser, wenn du mit einem Sieg in die Länderspiel-Pause gehst. Sonst hast du die Niederlage die ganze Zeit im Kopf."

Die Werner-Show mit Ärger und Freude

Nicht auszudenken, was bei einer Niederlage in Timo Werners Kopf losgewesen wäre. Der 21 Jahre alte Nationalspieler hatte in der ersten Hälfte durch sein uncleveres Eingreifen ein mögliches Tor von Marcel Sabitzer "geklaut", was den Österreicher fuchsteufelswild werden ließ. "Das hätte das entscheidende Tor sein können", erklärte Sabitzer hinterher seine harsche Reaktion auf dem Spielfeld, "denn gegen so einen kompakten Gegner muss manchmal ein Tor reichen. Das hätte es sein können." Und so sei es dann ein hartes Stück Arbeit über 95 Minuten gewesen.

"Timo hätte zum tragischen Helden werden können", befand ein ebenfalls erleichterter Trainer Ralph Hasenhüttl und erwähnte neben dem Abseitstor auch Werners Lattentreffer kurz vor der Pause. Aber sein Goalgetter lasse so etwas halt "nicht auf sich sitzen und legt dann noch mal eine Schippe drauf". Auf dieser Schippe waren übrigens die so messerscharfe wie präzise Vorlage zum 1:1 und das ausgesprochen sehenswerte Siegtor. Hasenhüttl: "Er nähert sich langsam wieder seiner Topform. Seine Läufe in die Tiefe sind nicht zu verteidigen." Bildrechte: Picture Point

Schatten und Licht

Der Sieg gegen den Tabellenvierten war jedenfalls ein hartes Stück Arbeit. Ein mal wieder dramatischer Mix aus Licht und Schatten bzw. umgekehrt, für den eben nicht nur Timo Werner steht. Sondern zum Beispiel auch ein Diego Demme, der mit 11,94 Kilometern wieder die weitesten Wege aller Spieler auf dem Platz gegangen ist und die entscheidende Flanke zum 2:1 geschlagen hat, zuvor aber mit nicht minder beeindruckender Passivität am Gegentor beteiligt war. Bei dem 0:1 hatte allerdings die gesamte Hintermannschaft der Leipziger gepatzt. Auch der frisch zum Nationalspieler gekürte Marcel Halstenberg.

Die Wende kam mit den Einwechslungen von Emil Forsberg und Naby Keita. Die beiden RB-Stars waren auch im übertragenen Sinne Asse, denn Hasenhüttl hatte mit ihnen hoch gepokert, sie geschont und erst in der zweiten Halbzeit aus dem Ärmel gezogen. Mit Erfolg: Mit ihnen hatte RB Leipzig plötzlich wieder ein offensives Mittelfeld, das die Stürmer mit Bällen versorgte. Davon profitierte auch 1:1-Torschütze Yussuf Poulsen: "Man hat gesehen, wie gut die sich in engen Räumen bewegen und Platz für die anderen schaffen." Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag

Wie verwandelt

Forsberg/Keita waren wie eine Frischzellenkur für das gesamte Team, das urplötzlich ein Tempo und einen Druck an den Tag legte, als hätte es Kampf, Krampf und Gegentor davor überhaupt nicht gegeben. Als hätten die Leipziger nicht sieben Spiele innerhalb von nur 22 Tagen in den Knochen. Das merkten sie erst wieder, als das Spiel mit zwei schönen Toren gedreht und beendet war. Diego Demme fand es zum Beispiel "cool, dass man nach den vielen Reisen und Spielen mal wieder abschalten und regenerieren kann". Die diesmal ausbleibende Berufung zur Nationalmannschaft stört ihn nicht: „Ich genieße die freie Zeit jetzt.“

Gleiches gilt für Dauerkämpfer Marcel Sabitzer, der in diesen letzten sieben Partien stets in der Startelf gestanden und das diesmal "schon gemerkt" hat. Die Pause jetzt sei aber auch wichtig für den Kopf, schließlich sei man alle drei Tage unterwegs gewesen: "Wir kamen z.B. aus Porto zurück und hatten gleich am nächsten Tag schon wieder Abschlusstraining. Du kannst dich also nicht richtig vorbereiten und dich auf den Gegner immer nur mit Videos einstellen. Wenn du binnen 23 Tagen 100 Video-Sitzungen hast, steht dir das mental bis hier hin."