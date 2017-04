4:0 gegen Mitaufsteiger SC Freiburg, vierter Sieg in Folge, die Champions-League-Quali gesichert: Für RB Leipzig lief es am Sonnabend prächtig. Als Helden gefeiert wurden vor allem Diego Demme, der sein erstes (!) Tor als Profi mit einem Schneidezahn bezahlte, und Emil Forsberg, dessen Statistik-Kerbholz nun eine 17. Torverlage aufweist. Zu den Gewinnern des Spiels gehört aber auch ein Akteur, der bislang eher glücklos war: Dayot Upamecano. Der erst 18 Jahre alte Franzose mit guinesischen Wurzeln ist quasi ein Gewinner aus der zweiten Reihe. Und das aus unterschiedlichen Gründen völlig unerwartet.

Den Innenverteidiger hatten wohl die wenigsten für die Startelf auf der Rechnung. Nein, als Statthalter für den gelb-rot-gesperrten Willi Orban galt viel mehr Stefan Ilsanker, der ironischerweise im Stadion-Flugblatt als "unentbehrlich" bezeichnet wurde. Doch Trainer Ralph Hasenhüttl entschied sich anders – und behielt es für sich. Sogar Upamecano selbst wusste nichts von seiner Aufstellung. Hasenhüttls Geheimniskrämerei war ein Griff in die Kiste der Psychotricks, denn so richtig war "Upa" bis Sonnabend noch nicht in der Bundesliga angekommen. Bildrechte: IMAGO

Mit Täuschungsmanöver zum Erfolg

Bei seinen bislang drei Einsätzen in der Startelf war Upamecano nicht gerade vom Glück verfolgt: Gegen den HSV (0:3-Niederlage) wurde er nach nur 30 Minuten das Opfer einer taktischen Umstellung. In Mainz (3:2-Sieg) musste er nach 40 Minuten gelb-rot-gefährdet raus. Und gegen Bremen durfte er zwar durchspielen, doch die 0:3-Pleite war alles andere als ein Grund zum Feiern. Um ihm zu einem Erfolgserlebnis zu verhelfen, startete Hasenhüttl sogar ein Täuschungsmanöver: Er ließ seinen Spieler im Glauben, gegen Freiburg auf der Bank zu sitzen. "Wenn er eingewechselt wurde, war er immer stabiler", erläuterte der Coach: "Ich ließ ihn deshalb im Abschlusstraining draußen, um ihm nicht das Gefühl zu geben, dass er von Anfang an spielt. Ich wollte es ihm so spät wie möglich sagen."

Der Plan ging auf, die anvisierte "Befreiung" gelang: Dayot Upamecano zeigte gegen Freiburg eine ganz starke Leistung. "Er hat die erste halbe Stunde überstanden", witzelte Hasenhüttl und schob ein ernsthaftes Lob hinterher: "Heute war er gleich in den ersten 20 Minuten super souverän." Auch danach sah es gut aus: Der U17-Europameister gewann 65 Prozent seiner Zweikämpfe und war damit bester Leipziger auf dem Platz. Vor allem in der Luft ist das stämmige Talent eine Wucht. Und seine Kopfballaktionen führten wiederholt zu einem Torerfolg. Gegen Leverkusen leitete er das Siegtor in der Nachspielzeit ein. Diesmal war er Ausgangspunkt des gerade mal 6,8 Sekunden langen Angriffs zum 1:0, das Timo Werner erzielte. Zwischenstation war lediglich Yussuf Poulsen. Dayot Upamecano im Testspiel gegen die Glasgow Rangers. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

"Upamecano ist die Zukunft"

Ganz ohne Fehler blieb Upamecano natürlich nicht. Hasenhüttl hat damit kein Problem. "Man muss ihm zugestehen, dass er von hinten raus auch mal einen Fehlpass spielt", betonte der Trainer. Das sei einfach so. "Ich habe schon vor Wochen gesagt, dass Dayot unsere Zukunft ist." Er sei körperlich und fußballerisch Wahnsinn. Einen Burschen wie ihn müsse man aber langsam, Stück für Stück heranführen. Dazu brauche man Spiele. So, wie Hasenhüttel das sagte, hörte sich das nicht nur nach der Weiterentwicklung eines Talents an. Ein bisschen klang es auch nach der Vorbereitung auf die Champions League.