Es gibt Siege, die bringen mehr als nur drei Punkte. Ein Beispiel dafür ist das 1:0 von RB Leipzig vor einem Jahr gegen Borussia Dortmund. Naby Keita hatte damals kurz vor Schluss den Siegtreffer erzielt und die damals sowieso schon große Euphorie noch einmal gesteigert. Es war der (Heim-)Auftakt zu einer grandiosen Saison, an deren Ende Tabellenplatz zwei stand. Der "Dosenöffner" für die neue Spielzeit könnte jetzt erneut am zweiten Bundesliga-Spieltag stattgefunden haben: Mit 4:1 fertigten die Leipziger am Sonntag den SC Freiburg ab. Das ist von der Sache her keine echte Überraschung. Doch wie RB einen deprimierenden 0:1-Rückstand nach der Pause in einen souveränen Sieg umwandelte, beschert dem Klub und seinen Fans viel Hoffnung. Hoffnung darauf, dass der von einer überregionalen Zeitung gerade prognostizierte "wahrscheinliche Absturz" ausbleibt. Trotz der vielzitierten Dreifachbelastung.

65 Prozent Ballbesitz, 29:7 Torschüsse, 11:2 Schüsse aufs Tor - die Statistik der Partie Leipzig gegen Freiburg spricht eine klare Sprache, das 4:1 nach 90 Minuten ist das dazu passende Endergebnis. Aber das Ganze war alles andere als ein Selbstläufer. RB war zwar schon in der ersten Halbzeit dominant, erarbeitete sich dicke Chancen und sorgte mit Kabinettstückchen (Augustin, Werner) für Zungeschnalzen. Doch es fehlte an Effektivität. Zudem gelang Marcel Sabitzer kaum etwas, Emil Forsberg war fast schon unsichtbar, und hinten wurde manchmal recht arglos verteidigt. Die Konsequenz war ein 0:1-Rückstand zur Pause, der so manchem der 39.265 Zuschauer Angst vor einem echten Fehlstart machte.



Dass dieser letztlich ausblieb, lag an der zweiten Halbzeit. In der nahm RB die Freiburger nach allen Regeln der Kunst auseinander. Mit Tempofußball, wie man ihn aus der letzten Saison kennt, mit geballter Angriffswucht und großartigen Toren. Bemerkenswert dabei: Der Erfolg stand auf mehreren Füßen. Natürlich wurde Timo Werner mit seinen Treffern zum 1:1 und 3:1 reflexhaft zum "Man of the Match" ernannt. Nicht unverdient, denn der Stürmer war nach einer nicht gerade optimalen Vorbereitung und wenigen guten Momenten gegen Schalke tatsächlich wieder in Topform. So weit, so gewohnt.