Bruma bereitet sich im Moment mit Portugal auf die U-21-Weltmeisterschaft in Polen vor. Laut Deutscher Presse-Agentur sollen eine Ablöse von zwölf Millionen Euro sowie Bonuszahlungen geleistet worden sein.

Zu den Fähigkeiten des nur 1,73 Meter großen Bruma sagte Rangnick: "Er bringt vieles mit, was unser Spiel braucht, wir müssen da nur im taktischen Bereich arbeiten." Auch menschlich würde der Portugiese, der nach seinem Wechsel 2013 von Sporting Lissabon zum türkischen Rekordmeister ( 10 Millionen Euro Ablöse ) im Januar 2014 einen Kreuzbandriss erlitt, "gut in die Gruppe passen". Rangnick bezeichnete den in Bissau, Hauptstadt von Guinea-Bissau, geborenen Bruma als aufgeweckten und lustigen Burschen.